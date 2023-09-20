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Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес - РИА Новости, 20.09.2023
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15:00 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/delo-1897553813.html
Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес
Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес - РИА Новости, 20.09.2023
Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес
Следователи возбудили уголовное дело после нападения во Владивостоке мужчины на девятилетнюю девочку, он её душил и пытался увести в лес, но ему помешали... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:00
2023-09-20T15:00
происшествия
россия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения во Владивостоке мужчины на девятилетнюю девочку, он её душил и пытался увести в лес, но ему помешали старшеклассники, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали. Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, добавляет СУСК. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по...п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале. Отмечается, что в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы, информирует ведомство.
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происшествия, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), артем
Происшествия, Россия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Артем
Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес

СК во Владивостоке возбудил дело против мужчины, тащившего школьницу в лес

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения во Владивостоке мужчины на девятилетнюю девочку, он её душил и пытался увести в лес, но ему помешали старшеклассники, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали.
Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, добавляет СУСК.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по...п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале.
Отмечается, что в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы, информирует ведомство.
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ПроисшествияРоссияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Артем
 
 
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