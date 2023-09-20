https://ria.ru/20230920/delo-1897553813.html

Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес

Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес - РИА Новости, 20.09.2023

Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес

Следователи возбудили уголовное дело после нападения во Владивостоке мужчины на девятилетнюю девочку, он её душил и пытался увести в лес, но ему помешали... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:00

2023-09-20T15:00

2023-09-20T15:00

происшествия

россия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения во Владивостоке мужчины на девятилетнюю девочку, он её душил и пытался увести в лес, но ему помешали старшеклассники, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали. Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, добавляет СУСК. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по...п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале. Отмечается, что в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы, информирует ведомство.

https://ria.ru/20230907/prigovor-1894852209.html

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происшествия, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), артем