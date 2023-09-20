https://ria.ru/20230920/daryamoroz-1896265338.html

Дарья Мороз: "В моем сериале о сексе много юмора"

Дарья Мороз: "В моем сериале о сексе много юмора" - РИА Новости, 20.09.2023

Дарья Мороз: "В моем сериале о сексе много юмора"

Режиссерский дебют Дарьи Мороз — скетчком "Секс. До и после" — оценили и критики, и зрители фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон": второе место в номинации РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:03

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Режиссерский дебют Дарьи Мороз — скетчком "Секс. До и после" — оценили и критики, и зрители фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон": второе место в номинации "Самый ожидаемый сериал". А саму артистку признали открытием смотра. О новом амплуа, провокациях и поддержке семьи она рассказала в интервью РИА Новости.О сериале: сделать флиртово, но без тени пошлости— Дарья, ваш "Секс. До и после" (онлайн-кинотеатр Okko) на фестивале обсуждали все. Как сделать сериал со столь провокационным названием таким интеллигентным?— Это было для меня основной задачей. Самый кайф, когда столь провокативная тема разработана в диалогах тонко, азартно, умно, флиртово, но без тени пошлости. Когда я спросила генпродюсера проекта Славу Дусмухаметова, о чем эта история, он мне сказал: "О том, что секс в нашей жизни не главное". Меня заинтересовала именно человеческая, а не провокативная составляющая, и мы начали переговоры.Мне достаточно четко ясна вкусовая грань между тонким юмором и пошлостью. Мои родители — ученики Герасимова. Я выросла на хорошем кино и, если я что-то делаю в этой сфере, хочу, чтобы это было на высоком уровне.— В сериале есть отсылки к расхожим анекдотам про секс. Не боялись так шутить?— Нет, это же жанровая скетчевая история. И потом, анекдоты вырастают из реальности, а юмор часто спасает ситуацию или отношения. Это очень важно в нашей жизни. Я старалась сохранить в сценарии и допридумать по ходу вместе с авторами как можно больше веселых и узнаваемых моментов. Артисты это с радостью подхватывали, подсказывали крутые реплики или ходы, было много импровизации. О режиссуре: "только с папой и советовалась"— Принимаясь за первую режиссерскую работу, советовались с профи? Может, с отцом, Юрием Морозом?— Конечно! Только с папой и советовалась. Отец для меня — абсолютный ориентир в профессии и самый главный учитель. Помню, в середине первой смены я позвонила ему и сказала: "Папа, я устала, а еще снимать и снимать. Как ты это выдерживаешь столько лет?" Он с присущим ему юмором ответил: "Доченька, на десятой картине привыкнешь".Режиссура требует в сто раз больше энергии и сил, чем актерская профессия! Проводишь на площадке 14 часов, потому что приезжаешь заранее и уезжаешь позже. — Отец раскрыл какие-то творческие секреты?— У него есть свой принцип монтажа, которому он меня научил. Папа был первым, кто увидел собранный материал, сказал, что думает. Некоторыми его идеями и замечаниями я воспользовалась. — В сериале вы также играете одну из героинь. Сложно было переключиться?— Чудовищно сложно. Я такой артист, который все время бегает к монитору, — только так понимаю, как отражается в кадре то, что сделала в дубле. Но на сей раз это было последним, о чем я думала. Нужно одновременно быть в кадре, говорить тонну текста, оставаться хорошим партнером и при всем при этом по-режиссерски смотреть на артиста, запоминать в процессе задачи, которые надо уточнить с ним перед следующим дублем, тут же бежать к монитору — проверять кадр и сотню мелочей. Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным. И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз.О планах: написать сценарий и снова сесть в режиссерское кресло— Видите себя в режиссерском кресле в будущем?— Да, безусловно. Продюсерская команда обеспечила прекрасные производственные условия. Получился очень счастливый опыт, что в принципе важно, а для режиссера-дебютанта умножается на десять. — Побыть сценаристом?— Например. Я много работаю с текстами в продюсировании, это один из моих любимых процессов — разработка идеи, или "буквы", как я говорю. Нужно, чтобы сценарий был готов и максимально проработан до съемочного периода. — С дебютом вы успешно выступили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Как относитесь к конкурсам в целом?— Во-первых, огромная честь победить в номинации "Открытие Нового сезона", потому что эту награду присуждают организаторы фестиваля — генеральные продюсеры ведущих онлайн-платформ. Во-вторых, в конечном итоге все киностудии, телевидение, онлайн-кинотеатры — все мы хотим одного: чтобы индустрия развивалась. Любой кинофестиваль это в первую очередь не конкурс, а возможность увидеть то, что было снято за прошедший год, и общение с коллегами и друзьями. А выигрывает, конечно, тот, кого примет зритель. Контента сейчас огромное количество, в таком потоке можно утонуть. Это круто! Для того мы и работаем, если говорить серьезно, — чтобы оставить свой след в истории кино.— Ваша дочь Анна уже подросток. Хотели бы, чтобы она продолжила актерскую или режиссерскую династию?— Она супертворческая: прекрасно поет, замечательно двигается, пишет тексты, потрясающе рисует. Ее картинки периодически хотят купить мои друзья и друзья Кости (режиссер Константин Богомолов, бывший супруг Дарьи. — Прим. ред.). Также у нее очень цепкий ум, прекрасные результаты по математике, биологии, физике и всему тому, что для меня — темный лес. Какое-то время она ходила на кастинги, ей хотелось попробовать себя в этом. Но мне кажется, она настолько умнее, тоньше, что выберет что-то более глобальное, чем актерская профессия.

https://ria.ru/20230918/blednyy-1896564117.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, кино и сериалы, дарья мороз, константин богомолов, что посмотреть