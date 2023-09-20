Дарья Мороз: "В моем сериале о сексе много юмора"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Дарья Мороз на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Режиссерский дебют Дарьи Мороз — скетчком "Секс. До и после" — оценили и критики, и зрители фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон": второе место в номинации "Самый ожидаемый сериал". А саму артистку признали открытием смотра. О новом амплуа, провокациях и поддержке семьи она рассказала в интервью РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Съемочная группа сериала "Секс. До и после"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Съемочная группа сериала "Секс. До и после"
О сериале: сделать флиртово, но без тени пошлости
— Дарья, ваш "Секс. До и после" (онлайн-кинотеатр Okko) на фестивале обсуждали все. Как сделать сериал со столь провокационным названием таким интеллигентным?
— Это было для меня основной задачей. Самый кайф, когда столь провокативная тема разработана в диалогах тонко, азартно, умно, флиртово, но без тени пошлости. Когда я спросила генпродюсера проекта Славу Дусмухаметова, о чем эта история, он мне сказал: "О том, что секс в нашей жизни не главное". Меня заинтересовала именно человеческая, а не провокативная составляющая, и мы начали переговоры.
Мне достаточно четко ясна вкусовая грань между тонким юмором и пошлостью. Мои родители — ученики Герасимова. Я выросла на хорошем кино и, если я что-то делаю в этой сфере, хочу, чтобы это было на высоком уровне.
© Фото предоставлено пресс-службой OKKOСъемки мини-сериала Дарьи Мороз "Секс. До и после"
© Фото предоставлено пресс-службой OKKO
Съемки мини-сериала Дарьи Мороз "Секс. До и после"
— В сериале есть отсылки к расхожим анекдотам про секс. Не боялись так шутить?
— Нет, это же жанровая скетчевая история. И потом, анекдоты вырастают из реальности, а юмор часто спасает ситуацию или отношения. Это очень важно в нашей жизни. Я старалась сохранить в сценарии и допридумать по ходу вместе с авторами как можно больше веселых и узнаваемых моментов.
Артисты это с радостью подхватывали, подсказывали крутые реплики или ходы, было много импровизации.
О режиссуре: "только с папой и советовалась"
— Принимаясь за первую режиссерскую работу, советовались с профи? Может, с отцом, Юрием Морозом?
— Конечно! Только с папой и советовалась. Отец для меня — абсолютный ориентир в профессии и самый главный учитель. Помню, в середине первой смены я позвонила ему и сказала: "Папа, я устала, а еще снимать и снимать. Как ты это выдерживаешь столько лет?" Он с присущим ему юмором ответил: "Доченька, на десятой картине привыкнешь".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон" Режиссер Юрий Мороз и его дочь, актриса Дарья Мороз
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Режиссер Юрий Мороз и его дочь, актриса Дарья Мороз
Режиссура требует в сто раз больше энергии и сил, чем актерская профессия! Проводишь на площадке 14 часов, потому что приезжаешь заранее и уезжаешь позже.
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
Кадры из сериала "Секс. До и после"
Кадры из сериала "Секс. До и после"
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
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© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
Кадры из сериала "Секс. До и после"
Кадры из сериала "Секс. До и после"
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
Кадры из сериала "Секс. До и после"
Кадры из сериала "Секс. До и после"
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
3 из 3
Кадры из сериала "Секс. До и после"
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадры из сериала "Секс. До и после"
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
2 из 3
Кадры из сериала "Секс. До и после"
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
3 из 3
— Отец раскрыл какие-то творческие секреты?
— У него есть свой принцип монтажа, которому он меня научил. Папа был первым, кто увидел собранный материал, сказал, что думает. Некоторыми его идеями и замечаниями я воспользовалась.
— В сериале вы также играете одну из героинь. Сложно было переключиться?
— Чудовищно сложно. Я такой артист, который все время бегает к монитору, — только так понимаю, как отражается в кадре то, что сделала в дубле.
Но на сей раз это было последним, о чем я думала. Нужно одновременно быть в кадре, говорить тонну текста, оставаться хорошим партнером и при всем при этом по-режиссерски смотреть на артиста, запоминать в процессе задачи, которые надо уточнить с ним перед следующим дублем, тут же бежать к монитору — проверять кадр и сотню мелочей.
Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным.
И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Секс. До и после"
© Фестиваль "Новый сезон"
Кадр из сериала "Секс. До и после"
О планах: написать сценарий и снова сесть в режиссерское кресло
— Видите себя в режиссерском кресле в будущем?
— Да, безусловно. Продюсерская команда обеспечила прекрасные производственные условия. Получился очень счастливый опыт, что в принципе важно, а для режиссера-дебютанта умножается на десять.
— Побыть сценаристом?
— Например. Я много работаю с текстами в продюсировании, это один из моих любимых процессов — разработка идеи, или "буквы", как я говорю. Нужно, чтобы сценарий был готов и максимально проработан до съемочного периода.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Презентация сериала Дарьи Мороз "Секс. До и после" на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Презентация сериала Дарьи Мороз "Секс. До и после" на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
— С дебютом вы успешно выступили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Как относитесь к конкурсам в целом?
— Во-первых, огромная честь победить в номинации "Открытие Нового сезона", потому что эту награду присуждают организаторы фестиваля — генеральные продюсеры ведущих онлайн-платформ.
Во-вторых, в конечном итоге все киностудии, телевидение, онлайн-кинотеатры — все мы хотим одного: чтобы индустрия развивалась. Любой кинофестиваль это в первую очередь не конкурс, а возможность увидеть то, что было снято за прошедший год, и общение с коллегами и друзьями.
А выигрывает, конечно, тот, кого примет зритель. Контента сейчас огромное количество, в таком потоке можно утонуть. Это круто! Для того мы и работаем, если говорить серьезно, — чтобы оставить свой след в истории кино.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктриса Дарья Мороз с дочерью Анной Богомоловой на премьере фильма "Пальма" в Москве
Актриса Дарья Мороз с дочерью Анной Богомоловой на премьере фильма "Пальма" в Москве
— Ваша дочь Анна уже подросток. Хотели бы, чтобы она продолжила актерскую или режиссерскую династию?
— Она супертворческая: прекрасно поет, замечательно двигается, пишет тексты, потрясающе рисует. Ее картинки периодически хотят купить мои друзья и друзья Кости (режиссер Константин Богомолов, бывший супруг Дарьи. — Прим. ред.). Также у нее очень цепкий ум, прекрасные результаты по математике, биологии, физике и всему тому, что для меня — темный лес. Какое-то время она ходила на кастинги, ей хотелось попробовать себя в этом. Но мне кажется, она настолько умнее, тоньше, что выберет что-то более глобальное, чем актерская профессия.