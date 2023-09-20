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Конгрессмен запросил у Пентагона данные о финансировании "Азова"* - РИА Новости, 20.09.2023
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20:43 20.09.2023 (обновлено: 21:50 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/dannye-1897653280.html
Конгрессмен запросил у Пентагона данные о финансировании "Азова"*
Конгрессмен запросил у Пентагона данные о финансировании "Азова"* - РИА Новости, 20.09.2023
Конгрессмен запросил у Пентагона данные о финансировании "Азова"*
Конгрессмен Пол Госар направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину, в котором высказал опасения по поводу возможного получения... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:43
2023-09-20T21:50
в мире
сша
министерство обороны сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
украина
ллойд остин
аризона
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину, в котором высказал опасения по поводу возможного получения нацбатальоном "Азов"* помощи, предназначенной для Украины.В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости, республиканец от штата Аризона указывает, что боевики "Азова"* оказались инкорпорированы в украинские войска, а также создали обособленные вооруженные формирования, в частности, спецподразделение "Кракен" и третью отдельную штурмовую бригаду."Батальоны и военизированные формирования "Азова"* все еще существуют и были включены в состав вооруженных сил и национальной гвардии Украины. Таким образом, американская помощь любых видов, направляемая на Украину, в нарушение закона поступает в этот нацистский батальон. Для США аморально и противозаконно посылать деньги нацистскому режиму", — отметил Госар.По его словам, азовцы остаются нацистскими формированиями, даже когда они меняют названия.В своем письме политик попросил разъяснить, сколько средств из американской помощи получил этот нацбатальон, передавали ли ее украинские власти, существуют ли механизмы, обеспечивающие соблюдение запрета на содействие "Азову"* и аффилированным с ним структурам."Уже достаточно плохо, что федеральное правительство осознанно отдает миллиарды долларов авторитарному и коррумпированному режиму в Киеве. Гораздо хуже, что Украина, возможно, дурит американский народ, злоупотребляя техническими деталями федерального законодательства, чтобы обеспечить неонацистам оборонное содействие США", — подчеркнул конгрессмен.Он запросил ответы в письменном виде к 20 октября.В США действует запрет на предоставление помощи "Азову"* из-за нацистского характера его идеологии и деятельности. Тем не менее этой весной газета Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе писала, что эта норма не имеет практического эффекта.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230913/prigovor-1896133198.html
https://ria.ru/20230906/azovtsy-1894458705.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, украина, ллойд остин, аризона, пентагон
В мире, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Украина, Ллойд Остин, Аризона, Пентагон
Конгрессмен запросил у Пентагона данные о финансировании "Азова"*

Конгрессмен Госар запросил у Пентагона и Госдепа данные о финансировании "Азова"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПол Энтони Госар
Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пол Энтони Госар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину, в котором высказал опасения по поводу возможного получения нацбатальоном "Азов"* помощи, предназначенной для Украины.
В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости, республиканец от штата Аризона указывает, что боевики "Азова"* оказались инкорпорированы в украинские войска, а также создали обособленные вооруженные формирования, в частности, спецподразделение "Кракен" и третью отдельную штурмовую бригаду.
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"Батальоны и военизированные формирования "Азова"* все еще существуют и были включены в состав вооруженных сил и национальной гвардии Украины. Таким образом, американская помощь любых видов, направляемая на Украину, в нарушение закона поступает в этот нацистский батальон. Для США аморально и противозаконно посылать деньги нацистскому режиму", — отметил Госар.
По его словам, азовцы остаются нацистскими формированиями, даже когда они меняют названия.
В своем письме политик попросил разъяснить, сколько средств из американской помощи получил этот нацбатальон, передавали ли ее украинские власти, существуют ли механизмы, обеспечивающие соблюдение запрета на содействие "Азову"* и аффилированным с ним структурам.
«
"Уже достаточно плохо, что федеральное правительство осознанно отдает миллиарды долларов авторитарному и коррумпированному режиму в Киеве. Гораздо хуже, что Украина, возможно, дурит американский народ, злоупотребляя техническими деталями федерального законодательства, чтобы обеспечить неонацистам оборонное содействие США", — подчеркнул конгрессмен.
Он запросил ответы в письменном виде к 20 октября.
В США действует запрет на предоставление помощи "Азову"* из-за нацистского характера его идеологии и деятельности. Тем не менее этой весной газета Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе писала, что эта норма не имеет практического эффекта.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенУкраинаЛлойд ОстинАризонаПентагон
 
 
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