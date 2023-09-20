https://ria.ru/20230920/cherep-1897550240.html

В Татарстане арестовали женщину, проломившую череп четырехмесячной дочери

В Татарстане арестовали женщину, проломившую череп четырехмесячной дочери - РИА Новости, 20.09.2023

В Татарстане арестовали женщину, проломившую череп четырехмесячной дочери

Набережночелнинский суд на два месяца отправил в следственный изолятор местную жительницу, которая разбила голову четырехмесячной дочери, сообщает суд. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:50

2023-09-20T14:50

2023-09-20T14:58

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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УФА, 20 сен – РИА Новости. Набережночелнинский суд на два месяца отправил в следственный изолятор местную жительницу, которая разбила голову четырехмесячной дочери, сообщает суд. По данным СУСК РФ по Татарстану, 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила по голове свою 4-месячную дочь, чтобы она не плакала. При этом женщина не вызвала "скорую", к врачам обратилась ее подруга, пришедшая в гости. Она обратила внимание на рассеченную губу ребенка, а также общее недомогание девочки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). "В результате противоправных действий матери девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и в настоящее время госпитализирована", - сообщает следствие. В среду Набережночелнинский суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении матери ребенка. "В отношении А.А. Шариповой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 ноября 2023 года", - говорится в сообщении суда.

https://ria.ru/20230912/mat-1895939567.html

https://ria.ru/20230919/malchik-1897364045.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, республика татарстан (татарстан)