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Минздрав: рост бюджета ФОМС составит более 19 процентов в 2024 году - РИА Новости, 20.09.2023
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15:44 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/byudzhet-1897569125.html
Минздрав: рост бюджета ФОМС составит более 19 процентов в 2024 году
Минздрав: рост бюджета ФОМС составит более 19 процентов в 2024 году - РИА Новости, 20.09.2023
Минздрав: рост бюджета ФОМС составит более 19 процентов в 2024 году
Рост бюджета Федерального фонда ОМС в 2024 году составит более 19% по сравнению с 2023 годом, объем расходов составит 3,8 триллиона рублей, следует из данных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:44
2023-09-20T15:44
экономика
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рост бюджета Федерального фонда ОМС в 2024 году составит более 19% по сравнению с 2023 годом, объем расходов составит 3,8 триллиона рублей, следует из данных проекта федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов. "Согласно проекту, рост бюджета ФОМС в 2024 году составит более 19% относительно 2023 года",- говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФОМС на 2024 год составляет в сумме 3,7 триллиона рублей, объем расходов бюджета - 3,8 триллиона рублей, объем дефицита бюджета фонда - в сумме 147 миллиардов, следует из данных законопроекта. По доходам бюджета ФОМС отмечается положительная динамика по всем источникам поступлений, говорится в пояснительной записке к документу. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%, в бюджете предусмотрена субвенция для распределения по регионам на 2024 год в размере 3,1 триллиона рублей. Размер субвенции обеспечивает в том числе увеличение заработной платы младшего медицинского персонала и прочего персонала на индекс потребительских цен с 1 октября, а также мероприятия по медицинской реабилитации застрахованных лиц, в том числе перенесших COVID-19, уточняется в пояснительной записке.
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экономика, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Экономика, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Минздрав: рост бюджета ФОМС составит более 19 процентов в 2024 году

Минздрав : рост бюджета ФОМС по проекту составит более 19 процентов в 2024 году

© Фото предоставлено АО "Гознак"Полисы ОМС с российскими чипами
Полисы ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Полисы ОМС с российскими чипами. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рост бюджета Федерального фонда ОМС в 2024 году составит более 19% по сравнению с 2023 годом, объем расходов составит 3,8 триллиона рублей, следует из данных проекта федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
"Согласно проекту, рост бюджета ФОМС в 2024 году составит более 19% относительно 2023 года",- говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФОМС на 2024 год составляет в сумме 3,7 триллиона рублей, объем расходов бюджета - 3,8 триллиона рублей, объем дефицита бюджета фонда - в сумме 147 миллиардов, следует из данных законопроекта.
По доходам бюджета ФОМС отмечается положительная динамика по всем источникам поступлений, говорится в пояснительной записке к документу.
В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%, в бюджете предусмотрена субвенция для распределения по регионам на 2024 год в размере 3,1 триллиона рублей.
Размер субвенции обеспечивает в том числе увеличение заработной платы младшего медицинского персонала и прочего персонала на индекс потребительских цен с 1 октября, а также мероприятия по медицинской реабилитации застрахованных лиц, в том числе перенесших COVID-19, уточняется в пояснительной записке.
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ЭкономикаРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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