https://ria.ru/20230920/broneplity-1897440968.html

"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов

"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов - РИА Новости, 20.09.2023

"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") освоил выпуск более легких керамических бронеплит для бронежилетов российских военнослужащих, при этом новые изделия... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:42

2023-09-20T08:42

2023-09-20T08:42

безопасность

россия

бекхан оздоев

ростех

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") освоил выпуск более легких керамических бронеплит для бронежилетов российских военнослужащих, при этом новые изделия останавливают выстрел из СВД, сообщили в среду в госкорпорации "Ростех". Бронеплиты производятся на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла холдинга "Швабе". "Лыткаринский завод освоил новое перспективное направление по выпуску керамических бронеплиток. При создании бронеплиток используется особенная - усовершенствованная нашими специалистами - технология холодного изостатического прессования. В результате конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми", - рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. Он добавил, что новые бронеплиты уже сегодня "очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих". Как уточнили в "Ростехе", для новых бронеплит "завершился очередной этап испытаний, которые подтвердили высокий класс защиты Бр5". Там добавили, что в ходе испытаний панели обеспечили защиту не только от стандартного автоматного выстрела, "но и от поражения пулями снайперской винтовки СВД, в том числе с бронебойными сердечниками". Новые керамические бронеплиты для индивидуальной защиты солдат сделаны из спеченного карбида кремния, который превосходит по своим характеристикам другие материалы, используемые в керамокомпозитных бронепанелях. Бронеплиты из карбида кремния, в отличие от карбида бора, характеризуются высокой прочностью при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства, отмечают в "Ростехе". Лыткаринский завод оптического стекла - одно из ведущих предприятий холдинга "Швабе", главный производитель оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.

https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html

https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html

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безопасность, россия, бекхан оздоев, ростех