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"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов - РИА Новости, 20.09.2023
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08:42 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/broneplity-1897440968.html
"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов
"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов - РИА Новости, 20.09.2023
"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") освоил выпуск более легких керамических бронеплит для бронежилетов российских военнослужащих, при этом новые изделия... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:42
2023-09-20T08:42
безопасность
россия
бекхан оздоев
ростех
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") освоил выпуск более легких керамических бронеплит для бронежилетов российских военнослужащих, при этом новые изделия останавливают выстрел из СВД, сообщили в среду в госкорпорации "Ростех". Бронеплиты производятся на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла холдинга "Швабе". "Лыткаринский завод освоил новое перспективное направление по выпуску керамических бронеплиток. При создании бронеплиток используется особенная - усовершенствованная нашими специалистами - технология холодного изостатического прессования. В результате конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми", - рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. Он добавил, что новые бронеплиты уже сегодня "очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих". Как уточнили в "Ростехе", для новых бронеплит "завершился очередной этап испытаний, которые подтвердили высокий класс защиты Бр5". Там добавили, что в ходе испытаний панели обеспечили защиту не только от стандартного автоматного выстрела, "но и от поражения пулями снайперской винтовки СВД, в том числе с бронебойными сердечниками". Новые керамические бронеплиты для индивидуальной защиты солдат сделаны из спеченного карбида кремния, который превосходит по своим характеристикам другие материалы, используемые в керамокомпозитных бронепанелях. Бронеплиты из карбида кремния, в отличие от карбида бора, характеризуются высокой прочностью при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства, отмечают в "Ростехе". Лыткаринский завод оптического стекла - одно из ведущих предприятий холдинга "Швабе", главный производитель оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.
https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html
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безопасность, россия, бекхан оздоев, ростех
Безопасность, Россия, Бекхан Оздоев, Ростех
"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов

"Ростех" освоил выпуск более легких бронеплит для бронежилетов российских бойцов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") освоил выпуск более легких керамических бронеплит для бронежилетов российских военнослужащих, при этом новые изделия останавливают выстрел из СВД, сообщили в среду в госкорпорации "Ростех".
Бронеплиты производятся на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла холдинга "Швабе".
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"Лыткаринский завод освоил новое перспективное направление по выпуску керамических бронеплиток. При создании бронеплиток используется особенная - усовершенствованная нашими специалистами - технология холодного изостатического прессования. В результате конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми", - рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Он добавил, что новые бронеплиты уже сегодня "очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих".
Как уточнили в "Ростехе", для новых бронеплит "завершился очередной этап испытаний, которые подтвердили высокий класс защиты Бр5".
Там добавили, что в ходе испытаний панели обеспечили защиту не только от стандартного автоматного выстрела, "но и от поражения пулями снайперской винтовки СВД, в том числе с бронебойными сердечниками".
Новые керамические бронеплиты для индивидуальной защиты солдат сделаны из спеченного карбида кремния, который превосходит по своим характеристикам другие материалы, используемые в керамокомпозитных бронепанелях. Бронеплиты из карбида кремния, в отличие от карбида бора, характеризуются высокой прочностью при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства, отмечают в "Ростехе".
Лыткаринский завод оптического стекла - одно из ведущих предприятий холдинга "Швабе", главный производитель оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.
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