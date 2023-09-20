https://ria.ru/20230920/britaniya-1897520839.html

МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве

МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве - РИА Новости, 20.09.2023

МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве

Британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы для нового посла - Найджела Филипа Кейси, виза будет выдана в ближайшее время,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:16

2023-09-20T13:16

2023-09-20T13:24

россия

в мире

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы для нового посла - Найджела Филипа Кейси, виза будет выдана в ближайшее время, сообщили РИА Новости в МИД России."В соответствии с существующей дипломатической практикой после подтверждения российской стороной летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси МИД Великобритании обратился к нам за получением многократной дипломатической визы для нового посла, которая будет в ближайшее время выдана",- указали в российском МИД.Ранее агентству в министерстве сообщили, что "в соответствии с существующей дипломатической практикой весной этого года британская сторона обратилась в МИД России по вопросу получения согласия на назначение Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в России". По данным МИД, "после завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси".В начале августа Лондон объявил, что Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост на дипломатической службе. Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это будет не первая его работа в России. В начале 2000-х годов Кейси был первым секретарем посольства Великобритании в Москве.В британском посольстве в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября в дипмиссии будет новый посол. Там не уточнили конкретную дату прибытия Кейси в Россию.

https://ria.ru/20230823/piket-1891786560.html

https://ria.ru/20221114/britaniya-1831336487.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)