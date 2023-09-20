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МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве - РИА Новости, 20.09.2023
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13:16 20.09.2023 (обновлено: 13:24 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/britaniya-1897520839.html
МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве
МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве - РИА Новости, 20.09.2023
МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве
Британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы для нового посла - Найджела Филипа Кейси, виза будет выдана в ближайшее время,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:16
2023-09-20T13:24
россия
в мире
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы для нового посла - Найджела Филипа Кейси, виза будет выдана в ближайшее время, сообщили РИА Новости в МИД России."В соответствии с существующей дипломатической практикой после подтверждения российской стороной летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси МИД Великобритании обратился к нам за получением многократной дипломатической визы для нового посла, которая будет в ближайшее время выдана",- указали в российском МИД.Ранее агентству в министерстве сообщили, что "в соответствии с существующей дипломатической практикой весной этого года британская сторона обратилась в МИД России по вопросу получения согласия на назначение Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в России". По данным МИД, "после завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси".В начале августа Лондон объявил, что Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост на дипломатической службе. Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это будет не первая его работа в России. В начале 2000-х годов Кейси был первым секретарем посольства Великобритании в Москве.В британском посольстве в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября в дипмиссии будет новый посол. Там не уточнили конкретную дату прибытия Кейси в Россию.
https://ria.ru/20230823/piket-1891786560.html
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россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД Британии запросил дипломатическую визу для нового посла в Москве

МИД России пообещал скоро выдать визу новому послу Британии в Москве Кейси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы для нового посла - Найджела Филипа Кейси, виза будет выдана в ближайшее время, сообщили РИА Новости в МИД России.
"В соответствии с существующей дипломатической практикой после подтверждения российской стороной летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси МИД Великобритании обратился к нам за получением многократной дипломатической визы для нового посла, которая будет в ближайшее время выдана",- указали в российском МИД.
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Ранее агентству в министерстве сообщили, что "в соответствии с существующей дипломатической практикой весной этого года британская сторона обратилась в МИД России по вопросу получения согласия на назначение Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в России". По данным МИД, "после завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси".
В начале августа Лондон объявил, что Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост на дипломатической службе. Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это будет не первая его работа в России. В начале 2000-х годов Кейси был первым секретарем посольства Великобритании в Москве.
В британском посольстве в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября в дипмиссии будет новый посол. Там не уточнили конкретную дату прибытия Кейси в Россию.
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