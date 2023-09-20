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В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА - РИА Новости, 20.09.2023
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09:19 20.09.2023 (обновлено: 09:23 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/bpla-1897446604.html
В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА
В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА - РИА Новости, 20.09.2023
В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА
Правительство РФ закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:19
2023-09-20T09:23
россия
бпла
безопасность
технологии
андрей белоусов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщается в telegram-канале кабмина."Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030–5091 МГц", - говорится в сообщении.Отмечено, что это решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры. Таким образом действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.Как уточнили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, в рамках реализации национального проекта по развитию беспилотной авиации планируется создание унифицированной инфраструктуры управления линии связи и контроля, навигации и мониторинга беспилотников, указано в сообщении кабмина. Это необходимое условие полетов беспилотников в едином воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами.
https://ria.ru/20230920/bpla-1897424663.html
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россия, бпла, безопасность, технологии, андрей белоусов
Россия, БПЛА, Безопасность, Технологии, Андрей Белоусов
В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА

Правительство РФ установило отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА

© Фото : предоставлено главным конструктором Александром БегакБеспилотный гражданский стратосферный самолет
Беспилотный гражданский стратосферный самолет - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : предоставлено главным конструктором Александром Бегак
Беспилотный гражданский стратосферный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщается в telegram-канале кабмина.
"Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030–5091 МГц", - говорится в сообщении.
Отмечено, что это решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры. Таким образом действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.
Как уточнили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, в рамках реализации национального проекта по развитию беспилотной авиации планируется создание унифицированной инфраструктуры управления линии связи и контроля, навигации и мониторинга беспилотников, указано в сообщении кабмина. Это необходимое условие полетов беспилотников в едином воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами.
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РоссияБПЛАБезопасностьТехнологииАндрей Белоусов
 
 
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