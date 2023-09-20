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"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2023
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08:53 20.09.2023 (обновлено: 10:42 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/bpla-1897442195.html
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2023
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками
Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:53
2023-09-20T10:42
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других происшествиях, связанных с "террористической угрозой"."Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. &lt;...&gt; В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой", — говорится в письме под названием "Сообщайте об угрозе теракта", которое пришло корреспонденту РИА Новости по электронной почте. Там отмечается, что пользователи могут "помочь избежать последствий возможных атак". В письме есть ссылки на приложение "Радар.НФ" Общероссийского народного фронта в маркетплейсах Google Play и RuStore. На сайте "Народного фронта" указано, что это мобильное приложение, которое позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательных групп. Как утверждается, все сообщения из "Радара" передаются администраторами ресурса сотрудникам органов государственного управления.
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в мире, технологии, общероссийский народный фронт, google, бпла
В мире, Технологии, Общероссийский народный фронт, Google, БПЛА
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками

"Госуслуги" начали рассылать россиянам письма с призывом помочь в борьбе с БПЛА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других происшествиях, связанных с "террористической угрозой".
"Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. <...> В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой", — говорится в письме под названием "Сообщайте об угрозе теракта", которое пришло корреспонденту РИА Новости по электронной почте.
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Там отмечается, что пользователи могут "помочь избежать последствий возможных атак". В письме есть ссылки на приложение "Радар.НФ" Общероссийского народного фронта в маркетплейсах Google Play и RuStore.
На сайте "Народного фронта" указано, что это мобильное приложение, которое позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Как утверждается, все сообщения из "Радара" передаются администраторами ресурса сотрудникам органов государственного управления.
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В миреТехнологииОбщероссийский народный фронтGoogleБПЛА
 
 
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