https://ria.ru/20230920/bpla-1897442195.html

"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками

"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2023

"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками

Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:53

2023-09-20T08:53

2023-09-20T10:42

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других происшествиях, связанных с "террористической угрозой"."Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. <...> В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой", — говорится в письме под названием "Сообщайте об угрозе теракта", которое пришло корреспонденту РИА Новости по электронной почте. Там отмечается, что пользователи могут "помочь избежать последствий возможных атак". В письме есть ссылки на приложение "Радар.НФ" Общероссийского народного фронта в маркетплейсах Google Play и RuStore. На сайте "Народного фронта" указано, что это мобильное приложение, которое позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательных групп. Как утверждается, все сообщения из "Радара" передаются администраторами ресурса сотрудникам органов государственного управления.

https://ria.ru/20230918/dannye-1897091548.html

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в мире, технологии, общероссийский народный фронт, google, бпла