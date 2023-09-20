https://ria.ru/20230920/bpla-1897442195.html
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2023
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками
Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:53
2023-09-20T08:53
2023-09-20T10:42
в мире
технологии
общероссийский народный фронт
google
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865890602_0:264:2950:1923_1920x0_80_0_0_46b339e3d3e2350df3805c1e17aa89d9.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других происшествиях, связанных с "террористической угрозой"."Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. <...> В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой", — говорится в письме под названием "Сообщайте об угрозе теракта", которое пришло корреспонденту РИА Новости по электронной почте. Там отмечается, что пользователи могут "помочь избежать последствий возможных атак". В письме есть ссылки на приложение "Радар.НФ" Общероссийского народного фронта в маркетплейсах Google Play и RuStore. На сайте "Народного фронта" указано, что это мобильное приложение, которое позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательных групп. Как утверждается, все сообщения из "Радара" передаются администраторами ресурса сотрудникам органов государственного управления.
https://ria.ru/20230918/dannye-1897091548.html
https://ria.ru/20230907/chinovniki-1894763638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865890602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a73d14dbdf23d8fde33928a25dd263d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, общероссийский народный фронт, google, бпла
В мире, Технологии, Общероссийский народный фронт, Google, БПЛА
"Госуслуги" начали призывать россиян помогать в борьбе с беспилотниками
"Госуслуги" начали рассылать россиянам письма с призывом помочь в борьбе с БПЛА
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сервис "Госуслуги" начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение "Радар. НФ" для оповещения о пролетах беспилотников и любых других происшествиях, связанных с "террористической угрозой".
"Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. <...> В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой", — говорится в письме под названием "Сообщайте об угрозе теракта", которое пришло корреспонденту РИА Новости по электронной почте.
Данные в "Госуслугах" не заменят бумажных документов, заявили в Минцифры
Там отмечается, что пользователи могут "помочь избежать последствий возможных атак". В письме есть ссылки на приложение "Радар.НФ" Общероссийского народного фронта
в маркетплейсах Google
Play и RuStore.
На сайте "Народного фронта" указано, что это мобильное приложение, которое позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Как утверждается, все сообщения из "Радара" передаются администраторами ресурса сотрудникам органов государственного управления.
Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах