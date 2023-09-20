https://ria.ru/20230920/bpla-1897424663.html

В НТИ рассказали о проблеме гражданских БПЛА на зарубежных чипах

В НТИ рассказали о проблеме гражданских БПЛА на зарубежных чипах - РИА Новости, 20.09.2023

В НТИ рассказали о проблеме гражданских БПЛА на зарубежных чипах

Гражданские беспилотные авиационные системы (БПЛА), работающие на зарубежных чипах и архитектуре, слабо защищены от взломов хакерами, в РФ необходимо создавать... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T01:26

2023-09-20T01:26

2023-09-20T01:26

технологии

россия

андрей новиков (атц снг)

общество

беспилотники

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гражданские беспилотные авиационные системы (БПЛА), работающие на зарубежных чипах и архитектуре, слабо защищены от взломов хакерами, в РФ необходимо создавать и развивать собственную компонентную базу и специальные программно-аппаратные решения для защиты беспилотников, такое мнение высказали РИА Новости эксперты НТИ "Аэронет". "Пока мы пользуемся чипами зарубежного производства и на зарубежной архитектуре (в том числе в гражданских БПЛА - ред.), мы не можем гарантировать никакую безопасность. Это основная угроза, которая существует сегодня. С точки зрения ПО нам нет аналогов в мире. Наши программисты, специалисты, создают в России уникальную цифровую среду (как пример – банкинг). Но пока это все на зарубежных процессорах, чипах, и архитектуре, это все не имеет большого смысла. Нам нужны собственные разработки в данной области", – полагает Андрей Новиков, эксперт инфраструктурного центра "Аэронет" на базе МГТУ им. Баумана. Эксперт уверен, что в защите дронов антивирусы не помогут. Он напомнил, что в процессорах Intel неоднократно находили уязвимости, позволяющие получить доступ к компьютеру изнутри, в обход операционных систем и так далее. "Они их называли случайными, закрывали, но где гарантии? RISC-архитектура, RISC-V, ARM – мы до конца не знаем, какие там возможности к предоставлению данных", - добавил Новиков. Первый заместитель генерального директора и сооснователь компании "Флай Дрон" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Александр Каниовский утверждает, что целями хакеров могут являться кража дрона с целью перепрошивки для дальнейшего незаконного использования, физическое уничтожение дрона (например, уронить о землю), перехват управления с целью направления дрона на какой-то объект и кража отснятых материалов, хранящихся в памяти дрона. "Старые дроны защитить очень сложно, обновления тут не спасут. Требуются не просто алгоритмы, а программно-аппаратные решения для защиты: шифрование канала управления, псевдослучайная перестройка рабочей частоты, навигация без использования систем спутниковой связи и более мощные наземные станции управления. Нам нужно активнее развивать и внедрять технологии для защиты наших беспилотников, серьезные наработки в этой части у российских разработчиков уже есть", – сказал эксперт.

https://ria.ru/20230825/bpla-1892128244.html

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технологии, россия, андрей новиков (атц снг), общество, беспилотники