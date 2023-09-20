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Бречалов заявил, что в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта - РИА Новости, 20.09.2023
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Удмуртская Республика
 
18:52 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/bolnitsy-1897632895.html
Бречалов заявил, что в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта
Бречалов заявил, что в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта - РИА Новости, 20.09.2023
Бречалов заявил, что в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству провести инвентаризацию больниц и поликлиник для определения зданий, требующих... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:52
2023-09-20T18:52
удмуртская республика
общество
можга
воткинск
завьяловский район
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству провести инвентаризацию больниц и поликлиник для определения зданий, требующих незамедлительного ремонта, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Бречалов провел расширенное совещание, посвященное промежуточным итогам работы отрасли здравоохранения республики за 8 месяцев, информирует пресс-служба. "Нацпроект "Здравоохранение", инициированный Владимиром Владимировичем Путиным, очень помогает нам с модернизацией отрасли. Накануне на нашей встрече с Владимиром Владимировичем мы обсудили необходимость продолжения строительства и ремонтов учреждений отрасли. Президент обратил особое внимание на ремонты сельских объектов здравоохранения", - цитирует пресс-служба Бречалова. Отмечается, что глава региона поручил правительству Удмуртии провести тщательную инвентаризацию поликлиник и больниц, и выделить объекты, которые требуют незамедлительного ремонта. Он напомнил, что с 2019 года в республике построено более 100 новых ФАПов, возведено две новые поликлиники в Можге и в Воткинске, две врачебные амбулатории в Завьяловском районе, на 30 объектах за счет собственных средств региона проведены масштабные капительные ремонты. И эти работы продолжаются – сейчас строится новая поликлиника в Сарапуле и пять врачебных амбулаторий в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Воткинском и Сарапульском районах. "В 2024 году будут возведены еще 5 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Дебесском, Красногорском, Вавожском, Малопургинском, Можгинском районах и 2 врачебные амбулатории в Вавожском и Завьяловском районах", - добавил глава республики. Бречалов подчеркнул важность своевременного оказания медицинской помощи и реабилитации участникам СВО и работе с обращениями граждан. "Этот вопрос мы тоже обсуждали с главой государства. Давно уже принято решение, что в Удмуртии помощь участникам СВО и членам их семей оказывается в первоочередном порядке, и я прошу вас отнестись к этому очень внимательно и ответственно", - отметил он.
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20230804/neft-1888294885.html
можга
воткинск
завьяловский район
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, можга, воткинск, завьяловский район, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Можга, Воткинск, Завьяловский район, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов заявил, что в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта

Бречалов: в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта

© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие нового здания детской поликлиники в удмуртской Можге
Открытие нового здания детской поликлиники в удмуртской Можге - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Открытие нового здания детской поликлиники в удмуртской Можге. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 20 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству провести инвентаризацию больниц и поликлиник для определения зданий, требующих незамедлительного ремонта, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Бречалов провел расширенное совещание, посвященное промежуточным итогам работы отрасли здравоохранения республики за 8 месяцев, информирует пресс-служба.
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Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям
18 сентября, 21:58
"Нацпроект "Здравоохранение", инициированный Владимиром Владимировичем Путиным, очень помогает нам с модернизацией отрасли. Накануне на нашей встрече с Владимиром Владимировичем мы обсудили необходимость продолжения строительства и ремонтов учреждений отрасли. Президент обратил особое внимание на ремонты сельских объектов здравоохранения", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Отмечается, что глава региона поручил правительству Удмуртии провести тщательную инвентаризацию поликлиник и больниц, и выделить объекты, которые требуют незамедлительного ремонта.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Более 30 медиков пришли в больницы Удмуртии по программам поддержки
10 августа, 15:49
Он напомнил, что с 2019 года в республике построено более 100 новых ФАПов, возведено две новые поликлиники в Можге и в Воткинске, две врачебные амбулатории в Завьяловском районе, на 30 объектах за счет собственных средств региона проведены масштабные капительные ремонты. И эти работы продолжаются – сейчас строится новая поликлиника в Сарапуле и пять врачебных амбулаторий в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Воткинском и Сарапульском районах.
"В 2024 году будут возведены еще 5 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Дебесском, Красногорском, Вавожском, Малопургинском, Можгинском районах и 2 врачебные амбулатории в Вавожском и Завьяловском районах", - добавил глава республики.
Бречалов подчеркнул важность своевременного оказания медицинской помощи и реабилитации участникам СВО и работе с обращениями граждан. "Этот вопрос мы тоже обсуждали с главой государства. Давно уже принято решение, что в Удмуртии помощь участникам СВО и членам их семей оказывается в первоочередном порядке, и я прошу вас отнестись к этому очень внимательно и ответственно", - отметил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
"Роснефть" сообщила об открытии нового месторождения в Удмуртии
4 августа, 22:57
 
Удмуртская РеспубликаОбществоМожгаВоткинскЗавьяловский районАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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