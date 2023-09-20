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В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
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02:18 20.09.2023 (обновлено: 02:26 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/blinken-1897426714.html
В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ
В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Украина располагала всеми средствами, чтобы захватить обширные территории. Об этом в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:18
2023-09-20T02:26
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Украина располагала всеми средствами, чтобы захватить обширные территории. Об этом в интервью Spiegel рассказал аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман.&quot;Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях&quot;, — подчеркнул эксперт.Так он ответил на вопрос журналиста Spiegel о правдивости слов Блинкена. Кофман также напомнил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, но в итоге украинские военные не оправдали ожиданий американских экспертов.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, россия, майкл кофман, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Россия, Майкл Кофман, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен
В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ

Эксперт Кофман: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого для наступления

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Украина располагала всеми средствами, чтобы захватить обширные территории. Об этом в интервью Spiegel рассказал аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман.
«

"Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях", — подчеркнул эксперт.

Так он ответил на вопрос журналиста Spiegel о правдивости слов Блинкена. Кофман также напомнил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, но в итоге украинские военные не оправдали ожиданий американских экспертов.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена
10 сентября, 14:45
 
В миреУкраинаСШАРоссияМайкл КофманВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
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