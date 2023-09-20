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Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет - РИА Новости, 20.09.2023
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10:00 20.09.2023
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Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет - РИА Новости, 20.09.2023
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет
Новый сервис софтфон (18+) для звонков через интернет запущен сервисом билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:00
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билайн
вымпелком
технологии
мобильная связь
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Новый сервис софтфон (18+) для звонков через интернет запущен сервисом билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна.Там отметили, что новый продукт позволяет просто и удобно работать с телефонными звонками вне зависимости от того, где находятся сотрудники компании-заказчика.Билайн бизнес расширяет возможности для пользователей Облачной АТС и предлагает новый сервис — софтфон. С помощью этого приложения можно звонить и принимать вызовы не только из офиса, но также из дома, кафе, магазина — практически любой точки, где есть интернет.Софтфон на базе облачной АТС билайна помогает компаниям эффективно организовать работу со звонками — в едином информационном пространстве и без использования телефонных аппаратов. Приложение интегрируется с CRM-системами (Система управления взаимоотношениями с клиентами). Настройки переадресации на другие номера компании позволяют не потерять ни одного звонка. При этом статистику по всем вызовам можно отслеживать в режиме онлайн, что важно для представителей разных отраслей: от интернет-магазинов и служб доставки до агентств недвижимости и ИТ-компаний.Пользоваться софтфоном могут клиенты билайн бизнес, у которых подключены Облачная АТС и виртуальный номер. Нужно лишь установить программу на ноутбук или стационарный компьютер. Настройка сервиса максимально простая. Стоимость — 100 рублей в месяц за каждого пользователя."Мы видим, что приложения для звонков очень востребованы. Они помогают компаниям не только снизить расходы на связь, но и повысить эффективность общения с клиентами и партнерами. Решение от билайн бизнес — это не просто софтфон для звонков, а фактически приложение для быстрого и удобного развертывания рабочего места оператора контакт-центра, которое проинтегрировано со всеми возможностями Облачной АТС", — привели в пресс-службе слова директора по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслана Ахлебининского.ㅤРеклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmK4QvUiC
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билайн, вымпелком, технологии, мобильная связь
Билайн, ВымпелКом, Технологии, мобильная связь

Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес
© Билайн
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Новый сервис софтфон (18+) для звонков через интернет запущен сервисом билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна.
Там отметили, что новый продукт позволяет просто и удобно работать с телефонными звонками вне зависимости от того, где находятся сотрудники компании-заказчика.
Билайн бизнес расширяет возможности для пользователей Облачной АТС и предлагает новый сервис — софтфон. С помощью этого приложения можно звонить и принимать вызовы не только из офиса, но также из дома, кафе, магазина — практически любой точки, где есть интернет.
Софтфон на базе облачной АТС билайна помогает компаниям эффективно организовать работу со звонками — в едином информационном пространстве и без использования телефонных аппаратов. Приложение интегрируется с CRM-системами (Система управления взаимоотношениями с клиентами). Настройки переадресации на другие номера компании позволяют не потерять ни одного звонка. При этом статистику по всем вызовам можно отслеживать в режиме онлайн, что важно для представителей разных отраслей: от интернет-магазинов и служб доставки до агентств недвижимости и ИТ-компаний.
Пользоваться софтфоном могут клиенты билайн бизнес, у которых подключены Облачная АТС и виртуальный номер. Нужно лишь установить программу на ноутбук или стационарный компьютер. Настройка сервиса максимально простая. Стоимость — 100 рублей в месяц за каждого пользователя.
"Мы видим, что приложения для звонков очень востребованы. Они помогают компаниям не только снизить расходы на связь, но и повысить эффективность общения с клиентами и партнерами. Решение от билайн бизнес — это не просто софтфон для звонков, а фактически приложение для быстрого и удобного развертывания рабочего места оператора контакт-центра, которое проинтегрировано со всеми возможностями Облачной АТС", — привели в пресс-службе слова директора по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслана Ахлебининского.
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БилайнВымпелКомТехнологиимобильная связь
 
 
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