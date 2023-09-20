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В соцсетях сына Трампа появились фейковые сообщения о смерти экс-президента - РИА Новости, 20.09.2023
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16:19 20.09.2023 (обновлено: 16:23 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/biden-1897579667.html
В соцсетях сына Трампа появились фейковые сообщения о смерти экс-президента
В соцсетях сына Трампа появились фейковые сообщения о смерти экс-президента - РИА Новости, 20.09.2023
В соцсетях сына Трампа появились фейковые сообщения о смерти экс-президента
Аккаунт сына Дональда Трампа в социальной сети X предположительно взломан и публикует фейковые сообщения о смерти экс-президента США и разнообразные... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:19
2023-09-20T16:23
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Аккаунт сына Дональда Трампа в социальной сети X предположительно взломан и публикует фейковые сообщения о смерти экс-президента США и разнообразные ругательства. Хакеры, перехватившие контроль над аккаунтом в бывшем Twitter, заявили от имени Дональда Трампа-младшего о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.Спустя полчаса после публикации пост о якобы кончине бывшего американского лидера остается неудаленным и собирает массу комментариев пользователей, которые не сомневаются в его фейковой природе.Сам Трамп подтвердил, что с ним все в порядке, разместив в среду - уже после предполагаемого взлома аккаунта сына - в собственной социальной сети Truth Social пост с критикой выступления своего преемника Джо Байдена в ООН."Если бы я произнес эту речь вчера в ООН на виду у всего мира, который бы в том числе лицезрел эту ужасающую подачу, меня бы выгнали из политики. Позор для нашей страны", - написал он.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892128002.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В соцсетях сына Трампа появились фейковые сообщения о смерти экс-президента

Сообщения о смерти Трампа могли появиться в соцсетях его сына из-за взлома

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Аккаунт сына Дональда Трампа в социальной сети X предположительно взломан и публикует фейковые сообщения о смерти экс-президента США и разнообразные ругательства.
Хакеры, перехватившие контроль над аккаунтом в бывшем Twitter, заявили от имени Дональда Трампа-младшего о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.
Спустя полчаса после публикации пост о якобы кончине бывшего американского лидера остается неудаленным и собирает массу комментариев пользователей, которые не сомневаются в его фейковой природе.
Сам Трамп подтвердил, что с ним все в порядке, разместив в среду - уже после предполагаемого взлома аккаунта сына - в собственной социальной сети Truth Social пост с критикой выступления своего преемника Джо Байдена в ООН.
"Если бы я произнес эту речь вчера в ООН на виду у всего мира, который бы в том числе лицезрел эту ужасающую подачу, меня бы выгнали из политики. Позор для нашей страны", - написал он.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Сын Дональда Трампа начал продажу мерча с тюремным снимком отца
25 августа, 06:19
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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