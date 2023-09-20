https://ria.ru/20230920/bespilotniki-1897517109.html

Под Севастополем сбили беспилотники

Под Севастополем сбили беспилотники - РИА Новости, 20.09.2023

Под Севастополем сбили беспилотники

Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:04

2023-09-20T13:04

2023-09-20T13:17

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он сообщил о небольшом возгорании травы в селе Верхнесадовое. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место, сообщил он.Губернатор также сообщил о применении аэрозольной маскировки в бухте Севастополя, напомнив, что она безопасна для здоровья.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

севастополь

республика крым

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севастополь, михаил развожаев, безопасность, республика крым