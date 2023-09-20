Рейтинг@Mail.ru
Под Севастополем сбили беспилотники - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 20.09.2023 (обновлено: 13:17 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/bespilotniki-1897517109.html
Под Севастополем сбили беспилотники
Под Севастополем сбили беспилотники - РИА Новости, 20.09.2023
Под Севастополем сбили беспилотники
Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:04
2023-09-20T13:17
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он сообщил о небольшом возгорании травы в селе Верхнесадовое. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место, сообщил он.Губернатор также сообщил о применении аэрозольной маскировки в бухте Севастополя, напомнив, что она безопасна для здоровья.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_283:0:2059:1332_1920x0_80_0_0_f3e73db4060c1b60fc80011157a3fd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Республика Крым
Под Севастополем сбили беспилотники

Развожаев сообщил об уничтожении беспилотников под Севастополем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он сообщил о небольшом возгорании травы в селе Верхнесадовое. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место, сообщил он.
Губернатор также сообщил о применении аэрозольной маскировки в бухте Севастополя, напомнив, что она безопасна для здоровья.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала