https://ria.ru/20230920/bespilotniki-1897517109.html
Под Севастополем сбили беспилотники
Под Севастополем сбили беспилотники - РИА Новости, 20.09.2023
Под Севастополем сбили беспилотники
Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:04
2023-09-20T13:04
2023-09-20T13:17
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михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники сбиты в результате работы ПВО, они упали под Севастополем, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он сообщил о небольшом возгорании травы в селе Верхнесадовое. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место, сообщил он.Губернатор также сообщил о применении аэрозольной маскировки в бухте Севастополя, напомнив, что она безопасна для здоровья.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Республика Крым
Под Севастополем сбили беспилотники
Развожаев сообщил об уничтожении беспилотников под Севастополем