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В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897424358.html
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют - РИА Новости, 20.09.2023
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют
Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники, нет,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:17
2023-09-20T01:17
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники, нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, минувшим вечером на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.Губернатор также добавил, что проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
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орловская область
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орловская область, происшествия, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Происшествия, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют

Клычков: повреждения и пострадавшие после сбития БПЛА отсутствуют

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники, нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Друзья, минувшим вечером на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.
Губернатор также добавил, что проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьПроисшествияРоссияАндрей Клычков
 
 
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