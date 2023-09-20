https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897424358.html
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют - РИА Новости, 20.09.2023
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют
Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники, нет,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:17
2023-09-20T01:17
2023-09-20T01:17
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники, нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, минувшим вечером на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.Губернатор также добавил, что проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897420711.html
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орловская область, происшествия, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Происшествия, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют
Клычков: повреждения и пострадавшие после сбития БПЛА отсутствуют
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники, нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Друзья, минувшим вечером на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.
Губернатор также добавил, что проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
В Белгородской области сбили украинский беспилотник