В Белгородской области сбили украинский беспилотник
МО: в Белгородской области средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
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"Девятнадцатого сентября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.
Это уже третья за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, вечером в Шебекинском районе также сбили дрон. Другие две провальные атаки Украины произошли около 16:00 и 13:00 дня.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.