https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897420711.html

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.09.2023

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:37

2023-09-20T00:37

2023-09-20T02:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

беспилотники

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого сентября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.Это уже третья за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, вечером в Шебекинском районе также сбили дрон. Другие две провальные атаки Украины произошли около 16:00 и 13:00 дня.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897413398.html

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белгородская область, россия, происшествия, беспилотники