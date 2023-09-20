https://ria.ru/20230920/bele-1897433178.html

В Роскачестве рассказали, как можно вернуть купленное онлайн нижнее белье

В Роскачестве рассказали, как можно вернуть купленное онлайн нижнее белье - РИА Новости, 20.09.2023

В Роскачестве рассказали, как можно вернуть купленное онлайн нижнее белье

Покупатели могут вернуть купленное нижнее белье, купальники и носки обратно, если вещь была приобретена в интернет-магазине, на традиционную розницу данное... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:05

2023-09-20T06:05

2023-09-20T06:05

роскачество

игорь караваев

общество

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Покупатели могут вернуть купленное нижнее белье, купальники и носки обратно, если вещь была приобретена в интернет-магазине, на традиционную розницу данное правило не распространяется, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Отдельно стоит отметить о покупке нижнего белья в интернет-магазине. В таком случае вернуть товар можно даже в том случае, если в изделии нет недостатков. В этом случае должен быть сохранен товарный вид, потребительские свойства... Нижнее белье, купальники и носки надлежащего качества, приобретенные не дистанционным способом, вернуть обратно в магазин не получится", - сообщили там. При этом в организации напомнили, что возврат товара подразумевает то, что он не подошел потребителю по тем или иным причинам. Если же вещь потеряла товарный вид, имеются следы использования, были удалены фабричные ярлыки, то в таком случае продавец имеет право отказать в возврате. "Такие товары отнесены к категории "швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)". Если же после покупки белья потребитель обнаружил брак, в этом случае возникает право вернуть такой товар продавцу. Возврат может быть осуществлен и в случае неправильно указанного состава на бирке или другого размера", - пояснили в Роскачестве. В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев поделился с агентством, что помимо того, что порядок возврата и обмена определен законодательно, продавцы в качестве конкурентного преимущества при предоставлении услуги потребителям могут принимать товары от покупателей в расширенные сроки. "Например, так часто поступают продавцы одежды и обуви: клиент охотнее делает покупку, понимая, что сможет подобрать другую вещь, если ошибся", - добавил он. Так, например, представитель ритейлера Gloria Jeans рассказал, что в компании несколько лет назад увеличили сроки возврата до 90 дней. "Чаще всего покупатели возвращают то, что приобрели без примерки. Возвраты составляют меньше 1%, доля возвратов из-за брака в этой цифре минимальна", - резюмировал собеседник.

https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html

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роскачество, игорь караваев, общество, россия