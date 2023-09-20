https://ria.ru/20230920/bayden-1897676461.html

Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание

Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание - РИА Новости, 20.09.2023

Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание

Суд в штате Делавэр потребовал от сына президента США Хантера Байдена лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия 26 сентября, говорится в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:24

2023-09-20T23:24

2023-09-20T23:33

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Суд в штате Делавэр потребовал от сына президента США Хантера Байдена лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия 26 сентября, говорится в постановлении инстанции."Явка для проведения предварительного слушания назначена на 10.00 (17:00 мск) 26 сентября", - говорится в постановлении окружного суда.Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, "чтобы не обеспечивать ему особого отношения". "Любой другой обвиняемый должен был бы явиться лично, так будет и в этом случае", - говорится в постановлении.Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.

https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html

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