https://ria.ru/20230920/bayden-1897676461.html
Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание
Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание - РИА Новости, 20.09.2023
Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание
Суд в штате Делавэр потребовал от сына президента США Хантера Байдена лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия 26 сентября, говорится в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:24
2023-09-20T23:24
2023-09-20T23:33
в мире
сша
хантер байден
делавэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Суд в штате Делавэр потребовал от сына президента США Хантера Байдена лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия 26 сентября, говорится в постановлении инстанции."Явка для проведения предварительного слушания назначена на 10.00 (17:00 мск) 26 сентября", - говорится в постановлении окружного суда.Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, "чтобы не обеспечивать ему особого отношения". "Любой другой обвиняемый должен был бы явиться лично, так будет и в этом случае", - говорится в постановлении.Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html
https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
сша
делавэр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5946edf95f695d0b328323733bb12707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден, делавэр
В мире, США, Хантер Байден, Делавэр
Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание
Суд в Делавере предписал Хантеру Байдену явиться на заседание
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Суд в штате Делавэр потребовал от сына президента США Хантера Байдена лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия 26 сентября, говорится в постановлении инстанции.
"Явка для проведения предварительного слушания назначена на 10.00 (17:00 мск) 26 сентября", - говорится в постановлении окружного суда.
Байден-младший топит Байдена-старшего
Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, "чтобы не обеспечивать ему особого отношения". "Любой другой обвиняемый должен был бы явиться лично, так будет и в этом случае", - говорится в постановлении.
Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.
Джо Байден забыл, как изменял родине
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен