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Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби" - РИА Новости, 20.09.2023
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Шоубиз
 
18:08 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/barbi-1897608526.html
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби" - РИА Новости, 20.09.2023
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"
Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:08
2023-09-20T18:08
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби".По мнению Канделаки, ажиотаж, созданный вокруг фильма, не соответствует действительности. "Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Легкую картинку, но с сакральными смыслами", — написала она. "На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго. Как будто Грета хотела в одном фильме рассказать про все-все проблемы человечества, но толком ни одну и не дожала", — считает знаменитость. По словам Тины Канделаки, в "Барби" ей понравилась одна мысль про то, что "все мы не вечны, в отличие от наших идей", которую произносит создательница знаменитой куклы Рут Хэндлер."Не буду слишком спойлерить, но признаюсь, лучше посмотреть фильм с реальной историей — "Оппенгеймер", — посоветовала директор ТНТ.Мировая премьера "Барби" состоялась в июле. За это время картина с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях собрала более 1,416 млрд долларов, что сделало фильм самым кассовым в этом году. В ленте в центре событий оказывается Барби (Робби), которая перестает соответствовать стандартам красоты. Из-за этого главная героиня из волшебного мира Барбиленд отправляется в реальный, чтобы все исправить. Но на месте блондинка выясняет, что совершенства можно добиться не только с помощью идеальной внешности.
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Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"

Ведущая Тина Канделаки раскритиковала фильм "Барби", назвав его "розовым сюром"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка"
Заместитель генерального директора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки на премьере музыкального шоу Конфетка - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби".
По мнению Канделаки, ажиотаж, созданный вокруг фильма, не соответствует действительности. "Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Легкую картинку, но с сакральными смыслами", — написала она.
«
"На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго. Как будто Грета хотела в одном фильме рассказать про все-все проблемы человечества, но толком ни одну и не дожала", — считает знаменитость.
По словам Тины Канделаки, в "Барби" ей понравилась одна мысль про то, что "все мы не вечны, в отличие от наших идей", которую произносит создательница знаменитой куклы Рут Хэндлер.
«
"Не буду слишком спойлерить, но признаюсь, лучше посмотреть фильм с реальной историей — "Оппенгеймер", — посоветовала директор ТНТ.
Мировая премьера "Барби" состоялась в июле. За это время картина с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях собрала более 1,416 млрд долларов, что сделало фильм самым кассовым в этом году.
© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби"
В ленте в центре событий оказывается Барби (Робби), которая перестает соответствовать стандартам красоты. Из-за этого главная героиня из волшебного мира Барбиленд отправляется в реальный, чтобы все исправить.
Но на месте блондинка выясняет, что совершенства можно добиться не только с помощью идеальной внешности.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаТина Канделаки (Тинатин Канделаки)ЗнаменитостиТина КанделакиМарго РоббиРайан Гослинг
 
 
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