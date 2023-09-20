https://ria.ru/20230920/barbi-1897608526.html

Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"

Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби" - РИА Новости, 20.09.2023

Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"

Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:08

2023-09-20T18:08

2023-09-20T18:08

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби".По мнению Канделаки, ажиотаж, созданный вокруг фильма, не соответствует действительности. "Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Легкую картинку, но с сакральными смыслами", — написала она. "На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго. Как будто Грета хотела в одном фильме рассказать про все-все проблемы человечества, но толком ни одну и не дожала", — считает знаменитость. По словам Тины Канделаки, в "Барби" ей понравилась одна мысль про то, что "все мы не вечны, в отличие от наших идей", которую произносит создательница знаменитой куклы Рут Хэндлер."Не буду слишком спойлерить, но признаюсь, лучше посмотреть фильм с реальной историей — "Оппенгеймер", — посоветовала директор ТНТ.Мировая премьера "Барби" состоялась в июле. За это время картина с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях собрала более 1,416 млрд долларов, что сделало фильм самым кассовым в этом году. В ленте в центре событий оказывается Барби (Робби), которая перестает соответствовать стандартам красоты. Из-за этого главная героиня из волшебного мира Барбиленд отправляется в реальный, чтобы все исправить. Но на месте блондинка выясняет, что совершенства можно добиться не только с помощью идеальной внешности.

https://ria.ru/20230901/barbi-1893730122.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, тина канделаки (тинатин канделаки), знаменитости, тина канделаки, марго робби, райан гослинг