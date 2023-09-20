https://ria.ru/20230920/barbi-1897608526.html
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби" - РИА Новости, 20.09.2023
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"
Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:08
2023-09-20T18:08
2023-09-20T18:08
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби".По мнению Канделаки, ажиотаж, созданный вокруг фильма, не соответствует действительности. "Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Легкую картинку, но с сакральными смыслами", — написала она. "На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго. Как будто Грета хотела в одном фильме рассказать про все-все проблемы человечества, но толком ни одну и не дожала", — считает знаменитость. По словам Тины Канделаки, в "Барби" ей понравилась одна мысль про то, что "все мы не вечны, в отличие от наших идей", которую произносит создательница знаменитой куклы Рут Хэндлер."Не буду слишком спойлерить, но признаюсь, лучше посмотреть фильм с реальной историей — "Оппенгеймер", — посоветовала директор ТНТ.Мировая премьера "Барби" состоялась в июле. За это время картина с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях собрала более 1,416 млрд долларов, что сделало фильм самым кассовым в этом году. В ленте в центре событий оказывается Барби (Робби), которая перестает соответствовать стандартам красоты. Из-за этого главная героиня из волшебного мира Барбиленд отправляется в реальный, чтобы все исправить. Но на месте блондинка выясняет, что совершенства можно добиться не только с помощью идеальной внешности.
https://ria.ru/20230901/barbi-1893730122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, тина канделаки (тинатин канделаки), знаменитости, тина канделаки, марго робби, райан гослинг
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Знаменитости, Тина Канделаки, Марго Робби, Райан Гослинг
Тина Канделаки объяснила, почему ее разочаровал фильм "Барби"
Ведущая Тина Канделаки раскритиковала фильм "Барби", назвав его "розовым сюром"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки раскритиковала
в своем Telegram-канале фильм Греты Гервиг "Барби".
По мнению Канделаки, ажиотаж, созданный вокруг фильма, не соответствует действительности. "Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Легкую картинку, но с сакральными смыслами", — написала она.
«
"На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго. Как будто Грета хотела в одном фильме рассказать про все-все проблемы человечества, но толком ни одну и не дожала", — считает знаменитость.
По словам Тины Канделаки, в "Барби" ей понравилась одна мысль про то, что "все мы не вечны, в отличие от наших идей", которую произносит создательница знаменитой куклы Рут Хэндлер.
«
"Не буду слишком спойлерить, но признаюсь, лучше посмотреть фильм с реальной историей — "Оппенгеймер", — посоветовала директор ТНТ.
Мировая премьера "Барби" состоялась в июле. За это время картина с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях собрала более 1,416 млрд долларов, что сделало фильм самым кассовым в этом году.
В ленте в центре событий оказывается Барби (Робби), которая перестает соответствовать стандартам красоты. Из-за этого главная героиня из волшебного мира Барбиленд отправляется в реальный, чтобы все исправить.
Но на месте блондинка выясняет, что совершенства можно добиться не только с помощью идеальной внешности.
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