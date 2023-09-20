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Разбор завалов в многоэтажке в Балашихе продолжат до конца дня

Разбор завалов в многоэтажке в Балашихе продолжат до конца дня - РИА Новости, 20.09.2023

Разбор завалов в многоэтажке в Балашихе продолжат до конца дня

Работы по разбору завалов в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе продолжаться до конца дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:22

2023-09-20T12:22

2023-09-20T12:22

взрыв в доме в балашихе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работы по разбору завалов в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе продолжаться до конца дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Работы по разбору завалов будут продолжаться до конца дня. Сегодня в доме напротив фонд капитального ремонта все необходимое сделает с восстановлением стекол, к счастью, кроме стекол ничего там больше не пострадало", - сказал Воробьев журналистам. По словам губернатора, МЧС по протоколу будет обследовать дом в течение двух суток, чтобы определить силу взрывной волны и дать ответ на вопрос, когда жители второго и четвертого подъездов смогут заехать. "К концу дня будет понятно, можно ли зайти с сопровождением спасателей и забрать все необходимое", - добавил Воробьев. Ранее Воробьев сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва два человека погибли.

балашиха

московская область (подмосковье)

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взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия