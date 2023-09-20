https://ria.ru/20230920/balashikha-1897495841.html

Три спасателя, предварительно, пострадали при новом обрушении в Балашихе

Три спасателя, предварительно, пострадали при новом обрушении в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Три спасателя, предварительно, пострадали при новом обрушении в Балашихе

Трое спасателей пострадали, по предварительной информации, при обрушении перекрытий жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:51

2023-09-20T11:51

2023-09-20T11:51

происшествия

балашиха

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Трое спасателей пострадали, по предварительной информации, при обрушении перекрытий жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошло повторное обрушение перекрытий дома, по предварительной информации, пострадали трое спасателей", - сказал собеседник агентства.

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье)