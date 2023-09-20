https://ria.ru/20230920/balashikha-1897443495.html

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей - РИА Новости, 20.09.2023

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей

В подмосковном городе Балашиха прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:02

2023-09-20T09:02

2023-09-20T10:15

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Балашиха прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС."В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газа в квартире в городском округе Балашиха, улица Октябрьская, дом 10. <…> Есть пострадавший", — говорится в релизе.Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб, на четвертом этаже девятиэтажки взорвалась газовоздушная смесь. При этом обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он отметил, что экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

балашиха

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе