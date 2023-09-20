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В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей - РИА Новости, 20.09.2023
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09:02 20.09.2023 (обновлено: 10:15 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/balashikha-1897443495.html
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей - РИА Новости, 20.09.2023
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей
В подмосковном городе Балашиха прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:02
2023-09-20T10:15
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Балашиха прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС."В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газа в квартире в городском округе Балашиха, улица Октябрьская, дом 10. &lt;…&gt; Есть пострадавший", — говорится в релизе.Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб, на четвертом этаже девятиэтажки взорвалась газовоздушная смесь. При этом обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он отметил, что экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв, обрушились несколько этажей

В Балашихе в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси

© МЧС РФВзрыв в доме в Балашихе
Взрыв в доме в Балашихе
© МЧС РФ
Взрыв в доме в Балашихе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Балашиха прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газа в квартире в городском округе Балашиха, улица Октябрьская, дом 10. <…> Есть пострадавший", — говорится в релизе.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб, на четвертом этаже девятиэтажки взорвалась газовоздушная смесь.
При этом обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
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ПроисшествияБалашихаВзрыв в доме в Балашихе
 
 
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