https://ria.ru/20230920/baku-1897502853.html

В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха

В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023

В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха

Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:16

2023-09-20T12:16

2023-09-20T12:19

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ситуация в зоне карабахского конфликта

азербайджан

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции."По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении администрации.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897501369.html

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