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В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
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12:16 20.09.2023 (обновлено: 12:19 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/baku-1897502853.html
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха
Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:16
2023-09-20T12:19
в мире
баку
ситуация в зоне карабахского конфликта
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции."По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении администрации.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897501369.html
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в мире, баку, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Баку, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха

Администрация Алиева: 21 сентября пройдет встреча с представителями Карабаха

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Баку
Вид на Баку - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Баку. Архивное фото
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.
"По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении администрации.
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В миреБакуСитуация в зоне карабахского конфликтаАзербайджанСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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