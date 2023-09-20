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В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха
Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:16
2023-09-20T12:16
2023-09-20T12:19
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азербайджан
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции."По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении администрации.
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в мире, баку, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Баку, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку заявили о готовящейся встрече с представителями населения Карабаха
Администрация Алиева: 21 сентября пройдет встреча с представителями Карабаха