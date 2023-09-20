https://ria.ru/20230920/azovstal-1897552302.html

Украинский военный рассказал, как на "Азовстали" солдаты "гнили заживо"

Украинский военный рассказал, как на "Азовстали" солдаты "гнили заживо" - РИА Новости, 20.09.2023

Украинский военный рассказал, как на "Азовстали" солдаты "гнили заживо"

Украинский военный рассказал телеканалу Sky news, что на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, который весной 2022 года стал ареной интенсивных... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:57

2023-09-20T14:57

2023-09-20T14:57

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинский военный рассказал телеканалу Sky news, что на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, который весной 2022 года стал ареной интенсивных боевых действий, люди "гнили заживо", а ему пришлось отрезать руку выше первой линии ампутации. Как отмечает телеканал, раненный на территории "Азовстали" военный ВСУ Гоша сейчас проходит реабилитацию в медицинском центре ортопедии и протезирования в США. По его словам, солдаты спали в подземном помещении, которое одновременно служило клиникой. "Они ампутировали руки и оперировали в том же помещении, где мы лежали. Они резали чью-то руку, а все смотрели на это. На полу лежал мешок, полный рук и ног... Ребята гнили заживо, все воняли, у всех была какая-то инфекция", - вспоминает Гоша. Он отметил, что его руку в результате полученного ранения ампутировали ножовкой, после чего рана начала гноиться и конечность пришлось снова резать в более высоком месте. Военный также рассказал, что на территории завода ему приходилось питаться собачьим кормом, поскольку это было единственная еда, которую там можно было найти.

https://ria.ru/20230225/azovstal-1854337871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр