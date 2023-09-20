https://ria.ru/20230920/azerbaydzhan-1897609218.html

В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов

В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов - РИА Новости, 20.09.2023

В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов

Семьдесят процентов вопросов по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласовано, заявил журналистам помощник президента Азербайджана -... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:36

2023-09-20T17:36

2023-09-20T17:55

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

хикмет гаджиев

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Семьдесят процентов вопросов по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласовано, заявил журналистам помощник президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев."Около 70 процентов вопросов по проекту мирного соглашения (между Арменией и Азербайджаном) уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение… Мирное соглашение изменит Южный Кавказ в положительном смысле", - отметил помощник Алиева на брифинге в МИД Азербайджана.По его словам, "Армения из своего государственного бюджета оказывала финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму на территории Азербайджана"."Во многих случаях Армения не видит в регионе решения проблем, в возникновении которых сама виновата, и пытается решить их с помощью сил, находящихся за пределами региона. Это не приносит пользу региону... Для региональной мирной повестки очень важно решать региональные проблемы в рамках региона. Азербайджан поддерживает эту мирную повестку. Но события, происходящие в последнее время в Армении, говорят о том, что Армения похожа на Сирию", - подчеркнул Гаджиев.

https://ria.ru/20230914/azerbaydzhan-1896309330.html

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Кирилл Волков

ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения, хикмет гаджиев