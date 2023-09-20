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В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов - РИА Новости, 20.09.2023
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17:36 20.09.2023 (обновлено: 17:55 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/azerbaydzhan-1897609218.html
В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов
В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов - РИА Новости, 20.09.2023
В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов
Семьдесят процентов вопросов по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласовано, заявил журналистам помощник президента Азербайджана -... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:36
2023-09-20T17:55
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
хикмет гаджиев
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Семьдесят процентов вопросов по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласовано, заявил журналистам помощник президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев."Около 70 процентов вопросов по проекту мирного соглашения (между Арменией и Азербайджаном) уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение… Мирное соглашение изменит Южный Кавказ в положительном смысле", - отметил помощник Алиева на брифинге в МИД Азербайджана.По его словам, "Армения из своего государственного бюджета оказывала финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму на территории Азербайджана"."Во многих случаях Армения не видит в регионе решения проблем, в возникновении которых сама виновата, и пытается решить их с помощью сил, находящихся за пределами региона. Это не приносит пользу региону... Для региональной мирной повестки очень важно решать региональные проблемы в рамках региона. Азербайджан поддерживает эту мирную повестку. Но события, происходящие в последнее время в Армении, говорят о том, что Армения похожа на Сирию", - подчеркнул Гаджиев.
https://ria.ru/20230914/azerbaydzhan-1896309330.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения, хикмет гаджиев
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Армения, Хикмет Гаджиев
В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70 процентов

Гаджиев: Баку и Ереван согласовали проект мирного договора на 70 процентов

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана на улице в Баку
Флаг Азербайджана на улице в Баку - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана на улице в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Семьдесят процентов вопросов по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласовано, заявил журналистам помощник президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Около 70 процентов вопросов по проекту мирного соглашения (между Арменией и Азербайджаном) уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение… Мирное соглашение изменит Южный Кавказ в положительном смысле", - отметил помощник Алиева на брифинге в МИД Азербайджана.
По его словам, "Армения из своего государственного бюджета оказывала финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму на территории Азербайджана".
"Во многих случаях Армения не видит в регионе решения проблем, в возникновении которых сама виновата, и пытается решить их с помощью сил, находящихся за пределами региона. Это не приносит пользу региону... Для региональной мирной повестки очень важно решать региональные проблемы в рамках региона. Азербайджан поддерживает эту мирную повестку. Но события, происходящие в последнее время в Армении, говорят о том, что Армения похожа на Сирию", - подчеркнул Гаджиев.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанАрменияХикмет Гаджиев
 
 
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