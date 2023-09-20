Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/avariya-1897668984.html
На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль
На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль - РИА Новости, 20.09.2023
На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль
Кроссовер на полном ходу въехал в стоящий на светофоре автомобиль на Тимирязевской улице в Москве, сообщает Дептранс столицы. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:18
2023-09-20T22:18
происшествия
москва
авто
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кроссовер на полном ходу въехал в стоящий на светофоре автомобиль на Тимирязевской улице в Москве, сообщает Дептранс столицы. "На Тимирязевской улице в районе дома №17 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Затруднено движение на перекрестке Тимирязевской улицы и улицы Всеволода Вишневского", - говорится в сообщении. В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как белый кроссовер на полном ходу врезается в стоящий на светофоре автомобиль. Также на кадрах видно, как кроссовер после столкновения отлетает на тротуар. По информации столичной прокуратуры, на Тимирязевской улице 51-летний водитель автомобиля BMW Х5 столкнулся с ожидающим разрешающего сигнала светофора автомобилем Hyundai. В результате аварии водитель автомобиля Hyundai скончался на месте. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х5 находится в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Авто, Департамент транспорта г. Москвы
На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль

На севере Москвы кроссовер на полном ходу влетел в стоящую на светофоре машину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кроссовер на полном ходу въехал в стоящий на светофоре автомобиль на Тимирязевской улице в Москве, сообщает Дептранс столицы.
"На Тимирязевской улице в районе дома №17 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Затруднено движение на перекрестке Тимирязевской улицы и улицы Всеволода Вишневского", - говорится в сообщении.
В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как белый кроссовер на полном ходу врезается в стоящий на светофоре автомобиль. Также на кадрах видно, как кроссовер после столкновения отлетает на тротуар.
По информации столичной прокуратуры, на Тимирязевской улице 51-летний водитель автомобиля BMW Х5 столкнулся с ожидающим разрешающего сигнала светофора автомобилем Hyundai. В результате аварии водитель автомобиля Hyundai скончался на месте.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х5 находится в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияМоскваАвтоДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала