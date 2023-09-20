https://ria.ru/20230920/avariya-1897668984.html

На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль

На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль - РИА Новости, 20.09.2023

На севере Москвы кроссовер влетел в стоящий на светофоре автомобиль

Кроссовер на полном ходу въехал в стоящий на светофоре автомобиль на Тимирязевской улице в Москве, сообщает Дептранс столицы. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:18

2023-09-20T22:18

2023-09-20T22:18

происшествия

москва

авто

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кроссовер на полном ходу въехал в стоящий на светофоре автомобиль на Тимирязевской улице в Москве, сообщает Дептранс столицы. "На Тимирязевской улице в районе дома №17 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Затруднено движение на перекрестке Тимирязевской улицы и улицы Всеволода Вишневского", - говорится в сообщении. В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как белый кроссовер на полном ходу врезается в стоящий на светофоре автомобиль. Также на кадрах видно, как кроссовер после столкновения отлетает на тротуар. По информации столичной прокуратуры, на Тимирязевской улице 51-летний водитель автомобиля BMW Х5 столкнулся с ожидающим разрешающего сигнала светофора автомобилем Hyundai. В результате аварии водитель автомобиля Hyundai скончался на месте. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х5 находится в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто, департамент транспорта г. москвы