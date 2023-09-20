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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

Войска России за сутки на запорожском направлении подразделения отразили три атаки штурмовиков противника, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:12

2023-09-20T14:12

2023-09-20T14:35

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска России за сутки на запорожском направлении подразделения отразили три атаки штурмовиков противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного.

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2023

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вооруженные силы украины