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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 20.09.2023 (обновлено: 14:35 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ataki-1897537076.html
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Войска России за сутки на запорожском направлении подразделения отразили три атаки штурмовиков противника, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:12
2023-09-20T14:35
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска России за сутки на запорожском направлении подразделения отразили три атаки штурмовиков противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного.
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

МО: на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК
Самоходный ЗРПК - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска России за сутки на запорожском направлении подразделения отразили три атаки штурмовиков противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 сентября, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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