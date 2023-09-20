https://ria.ru/20230920/ataka-1897551170.html

Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь

Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь - РИА Новости, 20.09.2023

Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку на Севастополь, в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:54

2023-09-20T14:54

2023-09-20T14:54

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

михаил развожаев

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку на Севастополь, в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что в Крыму продолжается "плановая работа" украинских сил. Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системой ПВО под городом сбиты беспилотники, пострадавших нет. Позже он уточнил, что ПВО отразила ракетную атаку на город. "Продолжается плановая работа сил безопасности и обороны по военным объектам, в том числе Крыма. Совсем скоро детали будут опубликованы", - сказал Юсов.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

севастополь

украина

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севастополь, украина, михаил развожаев, происшествия