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Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь
Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь - РИА Новости, 20.09.2023
Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь
Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку на Севастополь, в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:54
2023-09-20T14:54
2023-09-20T14:54
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку на Севастополь, в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что в Крыму продолжается "плановая работа" украинских сил. Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системой ПВО под городом сбиты беспилотники, пострадавших нет. Позже он уточнил, что ПВО отразила ракетную атаку на город. "Продолжается плановая работа сил безопасности и обороны по военным объектам, в том числе Крыма. Совсем скоро детали будут опубликованы", - сказал Юсов.
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севастополь, украина, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, Происшествия
Военная разведка Украины взяла ответственность за атаку на Севастополь
Юсов пообещал опубликовать детали об атаках на объекты РФ, в том числе на Крым