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Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад - РИА Новости, 20.09.2023
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13:14 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/armeniya-1897520198.html
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад - РИА Новости, 20.09.2023
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад
Помощник Дмитрия Медведева прояснил "тем, кто не понял" его вчерашний пост: по словам зампредседателя Совбеза, Россия была и будет гарантом существования... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:14
2023-09-20T13:14
политика
россия
армения
дмитрий медведев
олег осипов
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощник Дмитрия Медведева прояснил "тем, кто не понял" его вчерашний пост: по словам зампредседателя Совбеза, Россия была и будет гарантом существования Армении, а вот предатели армянского народа будут отправлены в ад. Накануне Медведев на фоне ситуации в Карабахе написал пост о "коллеге из братской страны" - тот, по его словам, попытался переложить ответственность за свое бездарное поражение в войне на Россию, отказался от части территории своей страны и решил заигрывать с НАТО, отправив супругу к врагам Москвы "с печеньками". Догадайтесь, какая судьба его ждёт, риторически спросил зампред Совбеза РФ. "Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то - Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены, вместе с их заокеанскими покровителями, в ад", - сказал РИА Новости Олег Осипов.
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политика, россия, армения, дмитрий медведев, олег осипов, ситуация в нагорном карабахе
Политика, Россия, Армения, Дмитрий Медведев, Олег Осипов, Ситуация в Нагорном Карабахе
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад

Помощник Медведева Осипов назвал Россию гарантом существования Армении и армян

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощник Дмитрия Медведева прояснил "тем, кто не понял" его вчерашний пост: по словам зампредседателя Совбеза, Россия была и будет гарантом существования Армении, а вот предатели армянского народа будут отправлены в ад.
Накануне Медведев на фоне ситуации в Карабахе написал пост о "коллеге из братской страны" - тот, по его словам, попытался переложить ответственность за свое бездарное поражение в войне на Россию, отказался от части территории своей страны и решил заигрывать с НАТО, отправив супругу к врагам Москвы "с печеньками". Догадайтесь, какая судьба его ждёт, риторически спросил зампред Совбеза РФ.
"Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то - Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены, вместе с их заокеанскими покровителями, в ад", - сказал РИА Новости Олег Осипов.
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ПолитикаРоссияАрменияДмитрий МедведевОлег ОсиповСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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