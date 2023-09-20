https://ria.ru/20230920/armeniya-1897520198.html
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад - РИА Новости, 20.09.2023
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад
Помощник Дмитрия Медведева прояснил "тем, кто не понял" его вчерашний пост: по словам зампредседателя Совбеза, Россия была и будет гарантом существования... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:14
2023-09-20T13:14
2023-09-20T13:14
политика
россия
армения
дмитрий медведев
олег осипов
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощник Дмитрия Медведева прояснил "тем, кто не понял" его вчерашний пост: по словам зампредседателя Совбеза, Россия была и будет гарантом существования Армении, а вот предатели армянского народа будут отправлены в ад. Накануне Медведев на фоне ситуации в Карабахе написал пост о "коллеге из братской страны" - тот, по его словам, попытался переложить ответственность за свое бездарное поражение в войне на Россию, отказался от части территории своей страны и решил заигрывать с НАТО, отправив супругу к врагам Москвы "с печеньками". Догадайтесь, какая судьба его ждёт, риторически спросил зампред Совбеза РФ. "Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то - Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены, вместе с их заокеанскими покровителями, в ад", - сказал РИА Новости Олег Осипов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, армения, дмитрий медведев, олег осипов, ситуация в нагорном карабахе
Политика, Россия, Армения, Дмитрий Медведев, Олег Осипов, Ситуация в Нагорном Карабахе
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад
Помощник Медведева Осипов назвал Россию гарантом существования Армении и армян