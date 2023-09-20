https://ria.ru/20230920/afrika-1897673656.html

В Госдуме появились 15 групп дружбы со странами Африки вместо двух

В Госдуме появились 15 групп дружбы со странами Африки вместо двух - РИА Новости, 21.09.2023

В Госдуме появились 15 групп дружбы со странами Африки вместо двух

В ГД было принято решение увеличить число групп дружбы с африканскими странам с двух до 15 в ходе заседания Совета Госдумы, заявил РИА Новости вице-спикер ГД... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-20T22:53

2023-09-20T22:53

2023-09-21T00:00

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шолбан кара-оол

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В ГД было принято решение увеличить число групп дружбы с африканскими странам с двух до 15 в ходе заседания Совета Госдумы, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Шолбан Кара-Оол. "Сегодня на Совете Госдумы было решено увеличить количество групп дружбы с африканскими странами. Вместо двух у нас создано 15 новых групп, которые будут взаимодействовать с парламентами африканских стран", - сказал Кара-Оол. По его словам, 2023 год проходит под знаком укрепления российско-африканских отношений, в Россию приезжали представители 49 стран стран африканского континента, включая лидеров 17 государств. "И когда Госдума встречала делегации, мы распределяли их между депутатами, сопровождали и наше общение проходило в духе полного взаимопонимания и взаимной поддержки. Поэтому российские и африканские парламентарии выступили с инициативой создать такие группы", - сказал Кара-Оол. Он сообщил, что лично за ним закреплена группа дружбы с Камеруном. "Я рад. Мы будем работать, тем более все больше становится ясным, что Африка - это тигр перед прыжком и она займет в мировой экономике свою нишу", - подчеркнул вице-спикер.Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ) сообщил РИА Новости, что в ГД активно работает группа дружбы с КНДР, а осенью состоится визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

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африка, россия, камерун, шолбан кара-оол, госдума рф, в мире