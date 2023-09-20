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Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России - РИА Новости, 20.09.2023
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11:15 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/afrika-1897481194.html
Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России
Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России - РИА Новости, 20.09.2023
Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России
Летом 2023 года страны Африки в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных стран, сократив использование рубля в операциях,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:15
2023-09-20T11:15
экономика
африка
россия
европа
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Летом 2023 года страны Африки в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных стран, сократив использование рубля в операциях, передает РБК со ссылкой на Центробанк."Доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это наиболее высокий уровень с января 2021 года &lt;…&gt; Доля "недружественных" валют (в первую очередь это доллар и евро), напротив, сократилась — до 8,5 с 12,6% в июне и 58,9% в мае", - сообщает издание.В то время как в феврале 2023 года процент расчета странами Африки за экспорт из России в рублях составлял 82,4%, в июле показатель упал до 12,7% из-за ослабления курса рубля, объясняет автор.Африка, вероятно, перейдет на расчет в юанях и рупиях, рассказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.Европа же в первую очередь использует рубли в расчете с Россией из-за принятия положения о расчете за российский газ - их доля составила 49,5%, доля долларов и евро — 34,6%, резюмируется в материале.
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экономика, африка, россия, европа
Экономика, Африка, Россия, Европа
Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России

РБК: Африка резко снизила расчет в рублях за экспорт из России летом 2023 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском порту - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Летом 2023 года страны Африки в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных стран, сократив использование рубля в операциях, передает РБК со ссылкой на Центробанк.
"Доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это наиболее высокий уровень с января 2021 года <…> Доля "недружественных" валют (в первую очередь это доллар и евро), напротив, сократилась — до 8,5 с 12,6% в июне и 58,9% в мае", - сообщает издание.
В то время как в феврале 2023 года процент расчета странами Африки за экспорт из России в рублях составлял 82,4%, в июле показатель упал до 12,7% из-за ослабления курса рубля, объясняет автор.
Африка, вероятно, перейдет на расчет в юанях и рупиях, рассказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.
Европа же в первую очередь использует рубли в расчете с Россией из-за принятия положения о расчете за российский газ - их доля составила 49,5%, доля долларов и евро — 34,6%, резюмируется в материале.
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