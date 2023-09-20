https://ria.ru/20230920/afrika-1897481194.html

Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России

Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России - РИА Новости, 20.09.2023

Африка снизила расчет в рублях за экспорт из России

Летом 2023 года страны Африки в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных стран, сократив использование рубля в операциях,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:15

2023-09-20T11:15

2023-09-20T11:15

экономика

африка

россия

европа

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Летом 2023 года страны Африки в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных стран, сократив использование рубля в операциях, передает РБК со ссылкой на Центробанк."Доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это наиболее высокий уровень с января 2021 года <…> Доля "недружественных" валют (в первую очередь это доллар и евро), напротив, сократилась — до 8,5 с 12,6% в июне и 58,9% в мае", - сообщает издание.В то время как в феврале 2023 года процент расчета странами Африки за экспорт из России в рублях составлял 82,4%, в июле показатель упал до 12,7% из-за ослабления курса рубля, объясняет автор.Африка, вероятно, перейдет на расчет в юанях и рупиях, рассказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.Европа же в первую очередь использует рубли в расчете с Россией из-за принятия положения о расчете за российский газ - их доля составила 49,5%, доля долларов и евро — 34,6%, резюмируется в материале.

https://ria.ru/20230729/tovarooborot-1887098329.html

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экономика, африка, россия, европа