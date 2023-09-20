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Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку - РИА Новости, 20.09.2023
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06:37 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/aeroport-1897434399.html
Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку
Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку - РИА Новости, 20.09.2023
Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку
Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани города. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:37
2023-09-20T06:37
происшествия
сочи
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани города. Ранее в экстренной службе 112 РИА Новости сообщили, что жители Адлерского района в Сочи заявляют о пожаре в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. Там же сообщили, что на месте ЧП работают городские службы, полиция, газовая служба. Как подтвердили РИА Новости в воздушной гавани курорта, аэропорт работает штатно, инцидентов, связанных с пожаром там нет. "Да, аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку

Сочинский аэропорт, недалеко от которого произошел пожар, работает штатно

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкАэропорт Сочи
Аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Аэропорт Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани города.
Ранее в экстренной службе 112 РИА Новости сообщили, что жители Адлерского района в Сочи заявляют о пожаре в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. Там же сообщили, что на месте ЧП работают городские службы, полиция, газовая служба.
Как подтвердили РИА Новости в воздушной гавани курорта, аэропорт работает штатно, инцидентов, связанных с пожаром там нет.
"Да, аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар
06:24
 
ПроисшествияСочи
 
 
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