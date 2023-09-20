https://ria.ru/20230920/aeroport-1897434399.html

Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку

Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку - РИА Новости, 20.09.2023

Сочинский аэропорт работает штатно несмотря на пожар неподалеку

Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани города. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:37

2023-09-20T06:37

2023-09-20T06:37

происшествия

сочи

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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани города. Ранее в экстренной службе 112 РИА Новости сообщили, что жители Адлерского района в Сочи заявляют о пожаре в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. Там же сообщили, что на месте ЧП работают городские службы, полиция, газовая служба. Как подтвердили РИА Новости в воздушной гавани курорта, аэропорт работает штатно, инцидентов, связанных с пожаром там нет. "Да, аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230920/pozhar-1897433697.html

сочи

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2023

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происшествия, сочи