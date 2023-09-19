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Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву - РИА Новости, 19.09.2023
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23:30 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zhuravlev-1897413975.html
Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву
Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву - РИА Новости, 19.09.2023
Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву
Режиссер фильма "Война священная" Тимофей Ермаков заявил, что посвятил ленту погибшему в зоне спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:30
2023-09-19T23:30
украина
россия
запорожская область
ростислав журавлев
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Война священная" Тимофей Ермаков заявил, что посвятил ленту погибшему в зоне спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву. "Лично я посвящаю этот фильм своему погибшему другу - военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву", - сказал он на премьерном показе фильма, который проходит в московском кинотеатре "Иллюзион". Как было указано в анонсе фильма, эта картина — "кинематографическое исследование" того, как западные силы способствовали и способствуют возникновению религиозных распрей внутри Украины, того, откуда возник украинский национализм. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20230728/proschanie-1886772995.html
https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893194689.html
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украина, россия, запорожская область, ростислав журавлев, владимир путин
Украина, Россия, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Владимир Путин
Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву

Режиссер фильма "Война священная" Ермаков посвятил его военкору Журавлеву

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Война священная" Тимофей Ермаков заявил, что посвятил ленту погибшему в зоне спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву.
"Лично я посвящаю этот фильм своему погибшему другу - военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву", - сказал он на премьерном показе фильма, который проходит в московском кинотеатре "Иллюзион".
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28 июля, 09:54
Как было указано в анонсе фильма, эта картина — "кинематографическое исследование" того, как западные силы способствовали и способствуют возникновению религиозных распрей внутри Украины, того, откуда возник украинский национализм.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды.
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Друзья рассказали о Ростиславе Журавлеве
30 августа, 16:01
В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева
25 июля, 10:23
 
УкраинаРоссияЗапорожская областьРостислав ЖуравлевВладимир Путин
 
 
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