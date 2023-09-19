https://ria.ru/20230919/zhuravlev-1897413975.html

Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву

Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву - РИА Новости, 19.09.2023

Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву

Режиссер фильма "Война священная" Тимофей Ермаков заявил, что посвятил ленту погибшему в зоне спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:30

2023-09-19T23:30

2023-09-19T23:30

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запорожская область

ростислав журавлев

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Война священная" Тимофей Ермаков заявил, что посвятил ленту погибшему в зоне спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву. "Лично я посвящаю этот фильм своему погибшему другу - военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву", - сказал он на премьерном показе фильма, который проходит в московском кинотеатре "Иллюзион". Как было указано в анонсе фильма, эта картина — "кинематографическое исследование" того, как западные силы способствовали и способствуют возникновению религиозных распрей внутри Украины, того, откуда возник украинский национализм. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20230728/proschanie-1886772995.html

https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893194689.html

https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html

украина

россия

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украина, россия, запорожская область, ростислав журавлев, владимир путин