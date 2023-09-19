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Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну - РИА Новости, 19.09.2023
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13:59 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html
Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну
Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну - РИА Новости, 19.09.2023
Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну
Украина и соседние с ней страны ЕС во вторник продолжат переговоры по плану Киева по контролю за экспортом сельхозпродукции, этот план необходимо согласовать,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:59
2023-09-19T13:59
в мире
украина
венгрия
польша
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украина и соседние с ней страны ЕС во вторник продолжат переговоры по плану Киева по контролю за экспортом сельхозпродукции, этот план необходимо согласовать, чтобы Украина могла утвердить его уже сегодня, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. "Украина представила проект документа с мерами, которые они собираются принять (по контролю за экспортом зерновых – ред.), а заинтересованным странам была предоставлена возможность выразить свое мнение о том, что они еще хотели бы видеть в этом плане действий. Мы продолжим переговоры сегодня с тем, чтобы уже сегодня Украина могла принять свой план действий", - сообщила она. Представитель ЕК также заявила, что все соседние с Украиной страны, включая Польшу, Венгрию и Словакию, участвовали в заседании координационной платформы по зерну 18 сентября, также, по её утверждению, было согласовано продолжение консультаций в том же формате. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить 18 сентября соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Позднее стало известно, что Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html
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в мире, украина, венгрия, польша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка
В мире, Украина, Венгрия, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка
Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну

ЕК: Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украина и соседние с ней страны ЕС во вторник продолжат переговоры по плану Киева по контролю за экспортом сельхозпродукции, этот план необходимо согласовать, чтобы Украина могла утвердить его уже сегодня, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.
"Украина представила проект документа с мерами, которые они собираются принять (по контролю за экспортом зерновых – ред.), а заинтересованным странам была предоставлена возможность выразить свое мнение о том, что они еще хотели бы видеть в этом плане действий. Мы продолжим переговоры сегодня с тем, чтобы уже сегодня Украина могла принять свой план действий", - сообщила она.
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Вчера, 13:40
Представитель ЕК также заявила, что все соседние с Украиной страны, включая Польшу, Венгрию и Словакию, участвовали в заседании координационной платформы по зерну 18 сентября, также, по её утверждению, было согласовано продолжение консультаций в том же формате.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить 18 сентября соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Позднее стало известно, что Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
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В миреУкраинаВенгрияПольшаЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Зерновая сделка
 
 
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