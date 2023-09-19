https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html

Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну

Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну - РИА Новости, 19.09.2023

Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну

Украина и соседние с ней страны ЕС во вторник продолжат переговоры по плану Киева по контролю за экспортом сельхозпродукции, этот план необходимо согласовать,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:59

2023-09-19T13:59

2023-09-19T13:59

в мире

украина

венгрия

польша

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украина и соседние с ней страны ЕС во вторник продолжат переговоры по плану Киева по контролю за экспортом сельхозпродукции, этот план необходимо согласовать, чтобы Украина могла утвердить его уже сегодня, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. "Украина представила проект документа с мерами, которые они собираются принять (по контролю за экспортом зерновых – ред.), а заинтересованным странам была предоставлена возможность выразить свое мнение о том, что они еще хотели бы видеть в этом плане действий. Мы продолжим переговоры сегодня с тем, чтобы уже сегодня Украина могла принять свой план действий", - сообщила она. Представитель ЕК также заявила, что все соседние с Украиной страны, включая Польшу, Венгрию и Словакию, участвовали в заседании координационной платформы по зерну 18 сентября, также, по её утверждению, было согласовано продолжение консультаций в том же формате. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить 18 сентября соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Позднее стало известно, что Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

https://ria.ru/20230919/kiev-1897229120.html

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в мире, украина, венгрия, польша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка