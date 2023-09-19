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Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов - РИА Новости, 19.09.2023
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23:55 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897416657.html
Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов
Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов - РИА Новости, 19.09.2023
Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "набором лживых... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:55
2023-09-19T23:55
россия
украина
киев
владимир зеленский
родион мирошник
генеральная ассамблея оон
оон
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "набором лживых штампов". Ранее во вторник Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала. Вряд ли у кого-то возникли сегодня сомнения, что этот злобный человечек в помятой майке сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. Как он поступил со всем вооружением, которое ему отправлено от щедрот Запада", - прокомментировал РИА Новости Мирошник выступление Зеленского. По его мнению, если бы не сдерживающие факторы, то при свободном владении Украиной ядерным оружием, Киев уже бы применил его. "Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях", - считает Мирошник. Собеседник агентства подчеркнул, что выступление Зеленского состояло из набора "лживых штампов". "В выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, которые не сильно воодушевили "цивилизованное сообщество". Оно больше рассуждало на тему, не сильно ли много "цивилизованный мир" платит за этот затянувшийся кровавый фарс зеленого бородатого человечка. А впереди у него еще встреча с забывчивый лидером другого заокеанского государства", - уточнил Мирошник.
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897413119.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, родион мирошник, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов

Посол МИД РФ Мирошник назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов

© AP Photo / Clodagh KilcoyneВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "набором лживых штампов".
Ранее во вторник Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
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"После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала. Вряд ли у кого-то возникли сегодня сомнения, что этот злобный человечек в помятой майке сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. Как он поступил со всем вооружением, которое ему отправлено от щедрот Запада", - прокомментировал РИА Новости Мирошник выступление Зеленского.
По его мнению, если бы не сдерживающие факторы, то при свободном владении Украиной ядерным оружием, Киев уже бы применил его. "Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях", - считает Мирошник.
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Собеседник агентства подчеркнул, что выступление Зеленского состояло из набора "лживых штампов".
"В выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, которые не сильно воодушевили "цивилизованное сообщество". Оно больше рассуждало на тему, не сильно ли много "цивилизованный мир" платит за этот затянувшийся кровавый фарс зеленого бородатого человечка. А впереди у него еще встреча с забывчивый лидером другого заокеанского государства", - уточнил Мирошник.
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РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРодион МирошникГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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