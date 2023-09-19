https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897416657.html

Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов

Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов - РИА Новости, 19.09.2023

Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "набором лживых... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:55

2023-09-19T23:55

2023-09-19T23:55

россия

украина

киев

владимир зеленский

родион мирошник

генеральная ассамблея оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "набором лживых штампов". Ранее во вторник Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала. Вряд ли у кого-то возникли сегодня сомнения, что этот злобный человечек в помятой майке сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. Как он поступил со всем вооружением, которое ему отправлено от щедрот Запада", - прокомментировал РИА Новости Мирошник выступление Зеленского. По его мнению, если бы не сдерживающие факторы, то при свободном владении Украиной ядерным оружием, Киев уже бы применил его. "Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях", - считает Мирошник. Собеседник агентства подчеркнул, что выступление Зеленского состояло из набора "лживых штампов". "В выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, которые не сильно воодушевили "цивилизованное сообщество". Оно больше рассуждало на тему, не сильно ли много "цивилизованный мир" платит за этот затянувшийся кровавый фарс зеленого бородатого человечка. А впереди у него еще встреча с забывчивый лидером другого заокеанского государства", - уточнил Мирошник.

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897413119.html

https://ria.ru/20230919/smi-1897143050.html

https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир зеленский, родион мирошник, генеральная ассамблея оон, оон