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"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897413119.html
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:22
2023-09-19T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости. Я думаю, что в частном порядке ему говорят, чтобы он заморозил конфликт. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать", — отметил он, комментируя кадры с заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам полковника, ВСУ практически полностью израсходовали свои людские ресурсы и у них скоро ничего не остается. При этом офицер назвал ложью распространяющиеся в западных СМИ сообщения о якобы успехах украинцев на передовой.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, ООН
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский в ярости из-за желания США заморозить конфликт

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости. Я думаю, что в частном порядке ему говорят, чтобы он заморозил конфликт. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать", — отметил он, комментируя кадры с заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
Вчера, 21:49
По словам полковника, ВСУ практически полностью израсходовали свои людские ресурсы и у них скоро ничего не остается. При этом офицер назвал ложью распространяющиеся в западных СМИ сообщения о якобы успехах украинцев на передовой.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАООН
 
 
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