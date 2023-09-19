https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897413119.html

"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского

"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023

"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:22

2023-09-19T23:22

2023-09-19T23:22

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости. Я думаю, что в частном порядке ему говорят, чтобы он заморозил конфликт. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать", — отметил он, комментируя кадры с заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам полковника, ВСУ практически полностью израсходовали свои людские ресурсы и у них скоро ничего не остается. При этом офицер назвал ложью распространяющиеся в западных СМИ сообщения о якобы успехах украинцев на передовой.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

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