https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897413119.html
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:22
2023-09-19T23:22
2023-09-19T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости. Я думаю, что в частном порядке ему говорят, чтобы он заморозил конфликт. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать", — отметил он, комментируя кадры с заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам полковника, ВСУ практически полностью израсходовали свои людские ресурсы и у них скоро ничего не остается. При этом офицер назвал ложью распространяющиеся в западных СМИ сообщения о якобы успехах украинцев на передовой.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c40834410cecc2399092a7538d22fb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, ООН
"Он в ярости". В США обратили внимание на поведение Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский в ярости из-за желания США заморозить конфликт