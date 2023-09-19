https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897255932.html

Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ

Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ - РИА Новости, 19.09.2023

Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ

Западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:47

2023-09-19T14:47

2023-09-19T14:47

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россия

константиновка

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

оон

сша

владимир зеленский

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ООН, 19 сен - РИА Новости. Западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после публикации NYT об ударе по Константиновке. "Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации. Очень плохой знак для киевского режима в преддверии открывающейся сегодня недели высокого уровня в ГА ООН", - указал Полянский. Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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в мире, россия, константиновка, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон, сша, владимир зеленский