https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897255932.html
Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ
Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ - РИА Новости, 19.09.2023
Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ
Западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:47
2023-09-19T14:47
2023-09-19T14:47
в мире
россия
константиновка
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
оон
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg
ООН, 19 сен - РИА Новости. Западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после публикации NYT об ударе по Константиновке. "Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации. Очень плохой знак для киевского режима в преддверии открывающейся сегодня недели высокого уровня в ГА ООН", - указал Полянский. Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
россия
константиновка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c40834410cecc2399092a7538d22fb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, константиновка, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон, сша, владимир зеленский
В мире, Россия, Константиновка, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ООН, США, Владимир Зеленский
Полянский указал на плохой знак для Киева в действиях западных СМИ
Полянский: западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского