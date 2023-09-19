https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США - РИА Новости, 19.09.2023
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T00:24
2023-09-19T00:24
2023-09-19T00:24
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владимир зеленский
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оон
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом и намерении Киева обратиться к ООН с предложением."Уезжай домой!" — написал TexasRepublic71."Мы, американцы, не хотим, чтобы ты был здесь", — отметил KAndersonAkron."Он нам тоже не нужен. Ему следовало бы просто отправиться на какой-нибудь остров", — добавил DanielsonB92."Уезжай", — заявил marinasmigielsk."Убирайся к черту из моей страны", — возмутился JoeyMannarinoUS.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине 20 сентября.
https://ria.ru/20230917/snaryady-1896827821.html
https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896458282.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, оон
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН