https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html

"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США

"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США - РИА Новости, 19.09.2023

"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США

Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T00:24

2023-09-19T00:24

2023-09-19T00:24

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

оон

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом и намерении Киева обратиться к ООН с предложением."Уезжай домой!" — написал TexasRepublic71."Мы, американцы, не хотим, чтобы ты был здесь", — отметил KAndersonAkron."Он нам тоже не нужен. Ему следовало бы просто отправиться на какой-нибудь остров", — добавил DanielsonB92."Уезжай", — заявил marinasmigielsk."Убирайся к черту из моей страны", — возмутился JoeyMannarinoUS.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине 20 сентября.

https://ria.ru/20230917/snaryady-1896827821.html

https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896458282.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, оон