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"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США - РИА Новости, 19.09.2023
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00:24 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США - РИА Новости, 19.09.2023
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T00:24
2023-09-19T00:24
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
оон
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом и намерении Киева обратиться к ООН с предложением."Уезжай домой!" — написал TexasRepublic71."Мы, американцы, не хотим, чтобы ты был здесь", — отметил KAndersonAkron."Он нам тоже не нужен. Ему следовало бы просто отправиться на какой-нибудь остров", — добавил DanielsonB92."Уезжай", — заявил marinasmigielsk."Убирайся к черту из моей страны", — возмутился JoeyMannarinoUS.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине 20 сентября.
https://ria.ru/20230917/snaryady-1896827821.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, оон
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН

"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США

© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о прибытии в США, возможной встрече с американским президентом Джо Байденом и намерении Киева обратиться к ООН с предложением.
"Уезжай домой!" — написал TexasRepublic71.
"Мы, американцы, не хотим, чтобы ты был здесь", — отметил KAndersonAkron.
"Он нам тоже не нужен. Ему следовало бы просто отправиться на какой-нибудь остров", — добавил DanielsonB92.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи
17 сентября, 17:18
"Уезжай", — заявил marinasmigielsk.
«
"Убирайся к черту из моей страны", — возмутился JoeyMannarinoUS.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине 20 сентября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
"Он в отчаянии": в США раскрыли, что произойдет с Зеленским
15 сентября, 09:42
 
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