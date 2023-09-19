https://ria.ru/20230919/zayavlenie-1897416307.html

В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью

В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью - РИА Новости, 19.09.2023

В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:48

2023-09-19T23:48

2023-09-19T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

днепр (город)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

энергодар

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_7f09f37b340bb11029c0e92600b8458a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он заявил, что Россия обстреливала Запорожскую АЭС, оккупировала ее и теперь "шантажирует других угрозой утечки радиации". Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. "Зеленский – это профессиональный врун и лицедей, и к его словам иначе чем как ко лжи относиться не стоит. Он оседлал тему ядерного терроризма и, чувствуя безнаказанность, а также поощрения со стороны Запада, вошел в раж, как бешеная собака с текущей слюной, пытается разрушить Запорожскую АЭС, параллельно обвиняя в этом нас. Именно Россия предпринимает все меры по её защите от обстрелов украинских боевиков, включая системы ПВО", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский умолчал, как атомная станция обстреливается боевиками ВСУ управляемыми снарядами натовского образца из артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня, а также наносят удары беспилотниками. "У нас имеется множество доказательств, как украинские боевики обстреливали атомную станцию, в том числе энергоблоки и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, как пытались устроить теракты, забрасывали диверсантов, вербовали работников атомной станции, в том числе через взятие их родственников в заложники", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html

запорожская область

днепр (город)

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, днепр (город), владимир зеленский, вооруженные силы украины, энергодар, владимир рогов