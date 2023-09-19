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В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zayavlenie-1897416307.html
В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью
В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью - РИА Новости, 19.09.2023
В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:48
2023-09-19T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
днепр (город)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
энергодар
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он заявил, что Россия обстреливала Запорожскую АЭС, оккупировала ее и теперь "шантажирует других угрозой утечки радиации". Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. "Зеленский – это профессиональный врун и лицедей, и к его словам иначе чем как ко лжи относиться не стоит. Он оседлал тему ядерного терроризма и, чувствуя безнаказанность, а также поощрения со стороны Запада, вошел в раж, как бешеная собака с текущей слюной, пытается разрушить Запорожскую АЭС, параллельно обвиняя в этом нас. Именно Россия предпринимает все меры по её защите от обстрелов украинских боевиков, включая системы ПВО", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский умолчал, как атомная станция обстреливается боевиками ВСУ управляемыми снарядами натовского образца из артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня, а также наносят удары беспилотниками. "У нас имеется множество доказательств, как украинские боевики обстреливали атомную станцию, в том числе энергоблоки и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, как пытались устроить теракты, забрасывали диверсантов, вербовали работников атомной станции, в том числе через взятие их родственников в заложники", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, днепр (город), владимир зеленский, вооруженные силы украины, энергодар, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Владимир Рогов
В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью

Рогов назвал заявление Зеленского по ЗАЭС на ГА ООН ложью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС.
Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он заявил, что Россия обстреливала Запорожскую АЭС, оккупировала ее и теперь "шантажирует других угрозой утечки радиации". Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве.
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"Зеленский – это профессиональный врун и лицедей, и к его словам иначе чем как ко лжи относиться не стоит. Он оседлал тему ядерного терроризма и, чувствуя безнаказанность, а также поощрения со стороны Запада, вошел в раж, как бешеная собака с текущей слюной, пытается разрушить Запорожскую АЭС, параллельно обвиняя в этом нас. Именно Россия предпринимает все меры по её защите от обстрелов украинских боевиков, включая системы ПВО", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский умолчал, как атомная станция обстреливается боевиками ВСУ управляемыми снарядами натовского образца из артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня, а также наносят удары беспилотниками.
"У нас имеется множество доказательств, как украинские боевики обстреливали атомную станцию, в том числе энергоблоки и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, как пытались устроить теракты, забрасывали диверсантов, вербовали работников атомной станции, в том числе через взятие их родственников в заложники", - подчеркнул Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДнепр (город)Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЭнергодарВладимир Рогов
 
 
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