https://ria.ru/20230919/zavod-1897326364.html

Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования

Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования - РИА Новости, 19.09.2023

Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования

Завод нефтегазового оборудования в Тюменской области планирует построить компания "Технологии ОФС", в торжественной закладке первого камня на месте будущего... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:45

2023-09-19T17:45

2023-09-19T17:45

тюменская область

александр моор

baker hughes

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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Завод нефтегазового оборудования в Тюменской области планирует построить компания "Технологии ОФС", в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства принял участие глава региона Александр Моор. "В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Вместе с президентом компании "Технологии ОФС" Давидом Гаджимирзаевым принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства. Инвестор рассчитывает уже в 2025 году приступить к серийному выпуску продукции. Здесь будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения", – сообщил Моор в своем телеграм-канале. Сообщается, что инвестиции в новое производство оцениваются в 3 миллиарда рублей, на заводе будет создано более 100 рабочих мест. "Собственники компании "Технологии ОФС" для размещения нового завода рассматривали несколько регионов. Благодарен, что остановили свой выбор на Тюменской области. Окажем инвестору всю необходимую помощь на этапе строительства и запуска производства", - подчеркнул Моор. Группа компаний "Технологии ОФС" предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.

https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894375835.html

https://ria.ru/20230916/toplivo-1896666922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр моор, baker hughes