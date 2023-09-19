https://ria.ru/20230919/zavod-1897326364.html
Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования
Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования - РИА Новости, 19.09.2023
Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования
Завод нефтегазового оборудования в Тюменской области планирует построить компания "Технологии ОФС", в торжественной закладке первого камня на месте будущего... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:45
2023-09-19T17:45
2023-09-19T17:45
тюменская область
александр моор
baker hughes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Завод нефтегазового оборудования в Тюменской области планирует построить компания "Технологии ОФС", в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства принял участие глава региона Александр Моор. "В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Вместе с президентом компании "Технологии ОФС" Давидом Гаджимирзаевым принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства. Инвестор рассчитывает уже в 2025 году приступить к серийному выпуску продукции. Здесь будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения", – сообщил Моор в своем телеграм-канале. Сообщается, что инвестиции в новое производство оцениваются в 3 миллиарда рублей, на заводе будет создано более 100 рабочих мест. "Собственники компании "Технологии ОФС" для размещения нового завода рассматривали несколько регионов. Благодарен, что остановили свой выбор на Тюменской области. Окажем инвестору всю необходимую помощь на этапе строительства и запуска производства", - подчеркнул Моор. Группа компаний "Технологии ОФС" предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.
https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894375835.html
https://ria.ru/20230916/toplivo-1896666922.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_85:161:2601:2048_1920x0_80_0_0_8b4d29fe34b6ef1b5bcdd2aebe739f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, baker hughes
Тюменская область, Александр Моор, Baker Hughes
Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования
Губернатор Моор принял участие в закладке завода нефтегазового оборудования
ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Завод нефтегазового оборудования в Тюменской области планирует построить компания "Технологии ОФС", в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства принял участие глава региона Александр Моор.
"В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Вместе с президентом компании "Технологии ОФС" Давидом Гаджимирзаевым принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства. Инвестор рассчитывает уже в 2025 году приступить к серийному выпуску продукции. Здесь будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения", – сообщил Моор в своем телеграм-канале.
Новую газораспределительную станцию запустили в Тюменской области
Сообщается, что инвестиции в новое производство оцениваются в 3 миллиарда рублей, на заводе будет создано более 100 рабочих мест.
"Собственники компании "Технологии ОФС" для размещения нового завода рассматривали несколько регионов. Благодарен, что остановили свой выбор на Тюменской области. Окажем инвестору всю необходимую помощь на этапе строительства и запуска производства", - подчеркнул Моор.
Группа компаний "Технологии ОФС" предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре после одобрения президентом РФ
передачи российских активов компании Baker Hughes
российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.
Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая