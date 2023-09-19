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Индийская компания подбирает участок для фармзавода в Мурманской области

Индийская компания подбирает участок для фармзавода в Мурманской области - РИА Новости, 19.09.2023

Индийская компания подбирает участок для фармзавода в Мурманской области

Власти Мурманской области намерены оказывать всестороннюю поддержку проекту индийского инвестора по строительству фармацевтического комплекса и завода активных... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:10

2023-09-19T17:10

2023-09-19T17:10

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мурманская область

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снг

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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены оказывать всестороннюю поддержку проекту индийского инвестора по строительству фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов, для реализации проекта уже подбирается участок земли, сообщило министерство информационной политики региона. Во вторник губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с индийским инвестором – генеральным директором ООО "САФФАРМ" Дивешем Кумаром, посвященную строительству фармацевтического комплекса в Мурманске. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "САФФАРМ" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов. "Правительство Мурманской области ещё раз подтверждает заинтересованность в развитии биотехнологий в нашем регионе… Предлагаемый вами инвестиционный проект и всё, что с ним связано, включая активное вовлечение нашей науки, представляется нам очень перспективным, и мы будем оказывать всестороннее содействие его реализации", – отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил о том, что в рамках визита заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова также обсуждалась тема развития технологий, в том числе научных исследований с участием Мурманского арктического университета. Генеральный директор ООО "САФФАРМ" поблагодарил главу региона за поддержку и подчеркнул важность реализации проекта для индийской стороны. "Мы готовы к переходу в практическую плоскость – в данный момент во взаимодействии с профильными ведомствами правительства Мурманской области подыскиваем максимально удобный земельный участок для строительства фармацевтического комплекса, который бы удовлетворял не только предпринимательским, но и экологическим требованиям", – сообщил Кумар. В августе ООО "САФФАРМ" получило статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. В 2024-2027 годах в Мурманске планируется строительство фармацевтического комплекса из трех блоков общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Предполагается, что создание современного высокотехнологичного фармацевтического производства удовлетворит внутренний спрос на антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты. Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки России и стран СНГ. Предусмотрена поэтапная – в течение трех лет – реализация проекта мощностью свыше 1,3 миллиарда единиц лекарственных средств и 1,8 тысячи тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6 тысяч тонн в год. Запуск предприятия позволит трудоустроить 280 северян.

https://ria.ru/20230918/proekt-1896976793.html

https://ria.ru/20230906/molodezh-1894626335.html

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экономика, мурманская область, мурманск, россия, денис мантуров, андрей чибис, снг