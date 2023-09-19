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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 19.09.2023
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:06
2023-09-19T14:06
2023-09-19T14:06
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
общество
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение", - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Как отметил Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру."Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти", - подчеркнул спикер ГД.
https://ria.ru/20230912/panika-1895714039.html
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Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
ГД приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября