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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 19.09.2023
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14:06 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zakon-1897239824.html
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 19.09.2023
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:06
2023-09-19T14:06
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
общество
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение", - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Как отметил Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру."Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти", - подчеркнул спикер ГД.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

ГД приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
"Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение", - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Как отметил Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.
"Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти", - подчеркнул спикер ГД.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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