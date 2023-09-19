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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 19.09.2023

Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:06

2023-09-19T14:06

2023-09-19T14:06

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донецкая народная республика

луганская народная республика

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

ситуация в днр и лнр

общество

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение", - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Как отметил Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру."Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти", - подчеркнул спикер ГД.

https://ria.ru/20230912/panika-1895714039.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, общество