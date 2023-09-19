Захарова ответила Польше на обвинения в миграционном кризисе
Захарова зеркально ответила Польше на обвинения в миграционном кризисе в Италии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила Польше на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
"Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша. Которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине", - написала она.
Ответ Захаровой стал зеркальным утверждению замглавы МИД Латвии Аркадиуша Мулярчика, который так говорил о России и мигрантах из Нигерии и стран Центральной Африки.
На минувшей неделе на острове Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек при том, что по документам на нем проживают шесть тысяч итальянцев. По мере того, как власти предпринимают усилия по перемещению новоприбывших, на остров продолжают прибывают новые нелегалы.
Ранее в Кремле заявляли, что западные страны во всем винят Россию, это "общий тренд". Кроме того, в Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.