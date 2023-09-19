https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html

МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео

МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео - РИА Новости, 19.09.2023

МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео

Москва ответит на удаления ряда видео министерства иностранных дел России с видеохостинга YouTube, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:12

2023-09-19T13:12

2023-09-19T13:24

россия

youtube

политика

технологии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва ответит на удаления ряда видео министерства иностранных дел России с видеохостинга YouTube, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем на это отвечать, мы умеем на это отвечать. В этот раз мы тоже ответим … Корпорация Google, владельцы YouTube обязаны прекратить тотальную зачистку цифрового пространства от любых альтернативных точек зрения, должны прекратить отрабатывать политический заказ американских спецслужб в рамках развязанной против России информационной войны и гибридной агрессии", — сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230917/youtube-1896799995.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, youtube, политика, технологии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)