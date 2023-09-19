https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html
МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео
МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео - РИА Новости, 19.09.2023
МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео
Москва ответит на удаления ряда видео министерства иностранных дел России с видеохостинга YouTube, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:12
2023-09-19T13:12
2023-09-19T13:24
россия
youtube
политика
технологии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва ответит на удаления ряда видео министерства иностранных дел России с видеохостинга YouTube, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем на это отвечать, мы умеем на это отвечать. В этот раз мы тоже ответим … Корпорация Google, владельцы YouTube обязаны прекратить тотальную зачистку цифрового пространства от любых альтернативных точек зрения, должны прекратить отрабатывать политический заказ американских спецслужб в рамках развязанной против России информационной войны и гибридной агрессии", — сказала Захарова в ходе брифинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, политика, технологии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, YouTube, Политика, Технологии, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео
МИД: Россия ответит на удаление видео министерства с YouTube