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Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет - РИА Новости, 19.09.2023

Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:59

2023-09-19T20:59

2023-09-19T23:48

алексей янин

российский академический молодежный театр

культура

культура

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) на своей странице во "ВКонтакте"."Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. С 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало..." — говорится в публикации.Уточняется, что о времени и месте прощания с артистом объявят позднее.В мае 2015 года у Янина случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.Актер родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в РАМТ. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей янин, российский академический молодежный театр , культура