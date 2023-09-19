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Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет - РИА Новости, 19.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:59 19.09.2023 (обновлено: 23:48 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/yanin-1897396814.html
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет - РИА Новости, 19.09.2023
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет
Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:59
2023-09-19T23:48
алексей янин
российский академический молодежный театр
культура
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) на своей странице во "ВКонтакте"."Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. С 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало..." — говорится в публикации.Уточняется, что о времени и месте прощания с артистом объявят позднее.В мае 2015 года у Янина случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.Актер родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в РАМТ. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.
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алексей янин, российский академический молодежный театр , культура
Алексей Янин, Российский академический молодежный театр , Культура, Культура
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

© Фото : РАМТАлексей Янин
Алексей Янин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : РАМТ
Алексей Янин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) на своей странице во "ВКонтакте".
"Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. С 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало..." — говорится в публикации.
Уточняется, что о времени и месте прощания с артистом объявят позднее.
В мае 2015 года у Янина случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.
Актер родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в РАМТ. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.
© Кинокомпания "Русское" (2015)Кадр из фильма "Весной расцветает любовь"
Кадр из фильма Весной расцветает любовь
© Кинокомпания "Русское" (2015)
Кадр из фильма "Весной расцветает любовь"
 
КультураАлексей ЯнинРоссийский академический молодежный театрКультура
 
 
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