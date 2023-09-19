https://ria.ru/20230919/vzryvy-1897115141.html
Во Львове сообщили о взрывах
Во Львове сообщили о взрывах - РИА Новости, 19.09.2023
Во Львове сообщили о взрывах
Во Львове прогремели взрывы, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:08
2023-09-19T05:08
2023-09-19T10:18
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Во Львове прогремели взрывы, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого."В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина", — заявил Козицкий. Украинский "24 канал" также сообщил о взрывах и работе ПВО в городе. Позднее глава военной областной администрации рассказал о новых взрывах во Львове. Его слова приводит ТСН."Снова было громко во Львове. Есть высокая угроза новых ударов", — добавил Козицкий.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации,во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114592.html
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в мире, львов, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Вооруженные силы РФ, Украина
Во Львове сообщили о взрывах
"Украинская правда": во Львове произошли взрывы, объявлена воздушная тревога