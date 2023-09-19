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Во Львове сообщили о взрывах - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 19.09.2023 (обновлено: 10:18 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vzryvy-1897115141.html
Во Львове сообщили о взрывах
Во Львове сообщили о взрывах - РИА Новости, 19.09.2023
Во Львове сообщили о взрывах
Во Львове прогремели взрывы, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:08
2023-09-19T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
львов
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Во Львове прогремели взрывы, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого."В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина", — заявил Козицкий. Украинский "24 канал" также сообщил о взрывах и работе ПВО в городе. Позднее глава военной областной администрации рассказал о новых взрывах во Львове. Его слова приводит ТСН."Снова было громко во Львове. Есть высокая угроза новых ударов", — добавил Козицкий.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации,во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114592.html
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в мире, львов, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Вооруженные силы РФ, Украина
Во Львове сообщили о взрывах

"Украинская правда": во Львове произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

© Фото : ГСЧС УкраиныПоследствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023
Последствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : ГСЧС Украины
Последствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Во Львове прогремели взрывы, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого.
"В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина", — заявил Козицкий.
Военнослужащий группы огневой поддержки - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Украинский "24 канал" также сообщил о взрывах и работе ПВО в городе.
Позднее глава военной областной администрации рассказал о новых взрывах во Львове. Его слова приводит ТСН.
«
"Снова было громко во Львове. Есть высокая угроза новых ударов", — добавил Козицкий.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации,во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовВооруженные силы РФУкраина
 
 
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