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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 19.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, говорится в сообщении украинского издания "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T02:35

2023-09-19T02:35

2023-09-19T02:37

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, говорится в сообщении украинского издания "Общественное" в Telegram-канале. "В Одессе раздался взрыв", — говорится в сообщении издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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2023

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в мире, одесса, вооруженные силы рф, украина