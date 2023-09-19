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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 19.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, говорится в сообщении украинского издания "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T02:35
2023-09-19T02:35
2023-09-19T02:37
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, говорится в сообщении украинского издания "Общественное" в Telegram-канале. "В Одессе раздался взрыв", — говорится в сообщении издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, одесса, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе произошел взрыв, звучит тревога