Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата
МИД Индии сообщил о высылке высокопоставленного канадского дипломата
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINНациональный флаг Индии развевается над новым зданием индийского парламента
Национальный флаг Индии развевается над новым зданием индийского парламента
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен - РИА Новости. Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД Индии после аналогичного шага канадских властей.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
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"Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии. Этого дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней", - говорится в заявлении МИД Индии.
В ведомстве отметили, что "это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности".