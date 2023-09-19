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Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата - РИА Новости, 19.09.2023
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08:17 19.09.2023 (обновлено: 10:30 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vysylka-1897121141.html
Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата
Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата - РИА Новости, 19.09.2023
Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата
Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД Индии после аналогичного шага канадских РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:17
2023-09-19T10:30
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индия
канада
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен - РИА Новости. Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД Индии после аналогичного шага канадских властей.Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках."Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии. Этого дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней", - говорится в заявлении МИД Индии.В ведомстве отметили, что "это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности".
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в мире, индия, канада
В мире, Индия, Канада
Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата

МИД Индии сообщил о высылке высокопоставленного канадского дипломата

© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINНациональный флаг Индии развевается над новым зданием индийского парламента
Национальный флаг Индии развевается над новым зданием индийского парламента - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
Национальный флаг Индии развевается над новым зданием индийского парламента
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен - РИА Новости. Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД Индии после аналогичного шага канадских властей.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
«
"Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии. Этого дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней", - говорится в заявлении МИД Индии.
В ведомстве отметили, что "это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности".
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