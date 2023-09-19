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В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 19.09.2023 (обновлено: 03:37 20.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором - РИА Новости, 20.09.2023
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-19T21:46
2023-09-20T03:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
оон
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. "В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня ООН скатилась до уровня скандалов, дрязг и выяснения на межгосударственном уровне финансовых отношений. "ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и кураторство на этой площадке захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН", - сказал депутат. По мнению Шеремета, сегодня настало время кардинально реформировать ООН, в противном случае организация останется "лоббистом курса США".
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
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в мире, владимир зеленский, сша, оон, госдума рф, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, ООН, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором

Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позором

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник.
"В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, сегодня ООН скатилась до уровня скандалов, дрязг и выяснения на межгосударственном уровне финансовых отношений.
"ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и кураторство на этой площадке захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН", - сказал депутат.
По мнению Шеремета, сегодня настало время кардинально реформировать ООН, в противном случае организация останется "лоббистом курса США".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАООНГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
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