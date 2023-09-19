https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором - РИА Новости, 20.09.2023
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-19T21:46
2023-09-19T21:46
2023-09-20T03:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
оон
госдума рф
михаил шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893920832_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_56e9fb89983ac6164117da9fb4c2de2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. "В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня ООН скатилась до уровня скандалов, дрязг и выяснения на межгосударственном уровне финансовых отношений. "ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и кураторство на этой площадке захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН", - сказал депутат. По мнению Шеремета, сегодня настало время кардинально реформировать ООН, в противном случае организация останется "лоббистом курса США".
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897343725.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893920832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af94df922d6bb0055cc7c6911a93ffa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сша, оон, госдума рф, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, ООН, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позором