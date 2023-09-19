https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html

В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором

В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором - РИА Новости, 20.09.2023

В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-19T21:46

2023-09-19T21:46

2023-09-20T03:37

специальная военная операция на украине

в мире

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госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. "В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня ООН скатилась до уровня скандалов, дрязг и выяснения на межгосударственном уровне финансовых отношений. "ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и кураторство на этой площадке захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН", - сказал депутат. По мнению Шеремета, сегодня настало время кардинально реформировать ООН, в противном случае организация останется "лоббистом курса США".

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

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в мире, владимир зеленский, сша, оон, госдума рф, михаил шеремет